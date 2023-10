‘Svuota la cantina’: torna il mercatino del riciclo all’Isolotto. Ecco quando

Firenze, 7 ottobre 2023 – Torna domani, domenica 8 ottobre 2023, il tradizionale mercatino ‘Svuota la cantina’ all’Isolotto Vecchio. Come nelle ultime edizioni, la manifestazione sarà davvero grande e coprirà buona parte dell’asse pedonale nel cuore del rione popolare dell’Oltrarno fiorentino: duecento postazioni saranno presenti dalla rinnovata piazza dell’Isolotto fino a piazza dei Tigli, lungo tutto il viale dei Bambini.

4 foto Firenze, Svuota la cantina 2023 all'Isolotto

Dalle 9 alle 18 si potranno acquistare o scambiare tanti oggetti cui dare una seconda vita: l’obiettivo è infatti quello del riciclo, quindi non sprecare ciò che può essere ancora riutilizzato. Si ricorda però che è scaduto il tempo per richiedere una postazione in cui vendere: le prenotazioni sono già scadute dal 5 settembre e tutti i posti sono esauriti.

“Una bella opportunità di riuso, socialità e sostenibilità ambientale ed economica – commenta il presidente di Quartiere 4 Mirko Dormentoni – Negli ultimi anni la manifestazione ha sempre avuto un grandissimo successo con tanta partecipazione che siamo certi ci sarà anche domani, complici le buone previsioni meteo, ma soprattutto la voglia di socializzare, stare insieme, riusare, riciclare. Questa iniziativa ha un valore sociale ed economico, ma anche sicuramente di solidarietà”.

Carlo Casini