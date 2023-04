Tutto pronto per ’Svuota la cantina’

La kermesse "Svuota la cantina" si conferma uno degli appuntamenti più gettonati ed attesi a Sesto. Per la 26esima edizione della manifestazione, in programma nel centro cittadino il prossimo 14 maggio, sono infatti arrivate ben 780 domande di partecipazione: già dall’inizio delle iscrizioni online, lo scorso martedì alle 9, in tanti hanno provato a fare richiesta e le disponibilità sono andate presto esaurite anche se il termine per l’invio era fissato per il giorno successivo. Le richieste sono praticamente il doppio dei posti a disposizione: per il prossimo appuntamento, infatti, le postazioni previste al momento sono quasi 400, numero leggermente inferiore al consueto per i lavori in corso in piazza IV Novembre, una delle sedi della manifestazione. Fra le altre aree che accoglieranno le barncarelle: piazza Vittorio Veneto, vie Alighieri, via Cavallotti, via Verdi, piazza della Chiesa e piazza Ginori. Requisito per partecipare all’iniziativa, completamente gratuita, l’essere residenti sul territorio di Sesto e non essere iscritti, ad alcun titolo, al Registro delle imprese. Le verifiche già in corso sulle domande arrivate, dovranno stabilire se fra gli operatori ci siano anche professionisti, cosa vietata dal regolamento. La novità di quest’anno è che cento posti saranno riservati agli idonei esclusi dall’edizione dello scorso ottobre.

Sandra Nistri