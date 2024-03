Firenze, torna ‘A scuola d’arte nei musei’ per imparare a dipingere davanti ai capolavori

Firenze, 8 marzo 2024 - Prosegue “A scuola d’arte”, progetto di mediazione a cura dei Musei Civici Fiorentini e di Mus.e sviluppato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze e rivolto agli adulti e ai bambini con le loro famiglie, che si intreccia alle collezioni e alle esposizioni dei musei cittadini per proporre un percorso formativo sulle tecniche e sui linguaggi artistici. Inizia sabato 9 marzo il nuovo ciclo di incontri, intitolato “Pittura a olio: l’antico” presso il Museo Stefano Bardini di Firenze. Attraverso i sei incontri del corso, con cadenza settimanale, i partecipanti giungeranno a sperimentare i vari gradi che portano alla creazione di un dipinto a olio, disegnando e dipingendo davanti alle opere presenti nel Museo Bardini, vero e proprio scrigno di tesori artistici: opere come l’Atlante del Guercino, gli affreschi staccati di Giovanni da San Giovanni, lo splendido Apollo e Marsia dipinto da Luca Giordano, l’ampia raccolta di sculture, i raffinati bronzetti antichi e gli stessi eclettici spazi del museo saranno d’ispirazione per le attività artistiche di ogni incontro. Gli incontri saranno condotti da Giulia Argentino, Marion Gizard, Francesca Bologna, Caterina Cecioni e Marco Salvucci, “maestri d’arte” Muse, e supportati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. La prenotazione è obbligatoria. Gli incontri sono fruibili anche singolarmente, si consiglia vivamente la presenza costante a tutto il corso.Gli appuntamenti per le famiglie sono destinati tanto ai bambini quanto ai loro accompagnatori. Questo il calendario degli incontri (famiglie con bambini ore 11-13 - adulti ore 14-17). Il 9 marzo ‘Scrigno di tesori: alla scoperta del Museo Bardini. Visita del museo e disegno dal vero davanti alle opere’. Il 16 marzo ‘Il disegno dal vero. Visita con focus su alcune opere e disegno dal vero di un busto muliebre in gesso’. Il 23 marzo ‘Il colore a olio. Breve visita del museo con focus su alcune opere, pittura a olio del disegno realizzato la volta precedente’. Il 6 aprile ‘Il disegno, la gouache, la velatura. Breve visita nel museo, esercizi ispirati ai disegni di Giambattista Tiepolo, con gouache e velature a olio’. Il 13 aprile ‘La quadrettatura, la copia d'autore. Su un'opera scelta in precedenza si realizza una quadrettatura per iniziare a lavorare su una propria replica dipinta a olio’. Il 20 aprile ‘Realizziamo il nostro dipinto. Completiamo insieme i dipinti ispirati alle opere del museo’. Per prenotare gli incontri: chiamare 055-2768224 o scrivere a [email protected].

