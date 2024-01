Scienza e recitazione nel “sorriso” di Darwin. E di Isabella Rossellini

Firenze, 22 gennaio 2024 – Si possono unire scienza e arte della recitazione ? Assolutamente sì. Ne è un esempio Isabella Rossellini che da anni si dedica allo studio del comportamento degli animali. Il risultato di questa sua nuova passione, lo si potrà ammirare sul palcoscenico della Pergola di Firenze, da martedì 23 a domenica 28 gennaio (ore 21 tranne giovedì ore 19 e domenica ore 16).

Un vero e proprio "one woman show” dal titolo “Darwin’s smile” in cui l’attrice che è anche l’autrice del testo, dà vita a uno spettacolo che è insieme una lezione sull’evoluzione della specie e un saggio di recitazione. Prendendo spunto dal libro di Charles Darwin ”L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali” l’attrice esplora come l’empatia che è alla base della recitazione, possa essere l’elemento fondamentale per lo studio del comportamento degli animali, scienza appunto chiamata etologia. Ne esce quindi uno spettacolo divertente e ironico in cui la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini si trasforma in... un cane, un gatto, una gallina, un pavone e naturalmente in Charles Darwin.

Dimostrando inoltre quanto e come l’arte della recitazione possa servire a comprendere la misteriosa natura degli animali e le loro emozioni. Un ritorno in grande stile per la Rossellini, dopo anni di assenza trascorsi tranquillamente nella propria fattoria degli animali alle porte di New York; anni passati ad osservare da vicino il misterioso mondo degli animali domestici e non solo. Un ritorno a teatro che ha coinciso con il ritorno al cinema italiano grazie a "La chimera” di Alice Rohrwacher, uno dei film italiani in competizione all’ultima edizione del festival di Venezia, ancora in programmazione nelle sale con un grande successo di critica e di pubblico. Ma il pubblico del piccolo schermo si ricorderà di una giovanissima Isabella Rossellini, inviata speciale e corrispondente dagli Stati Uniti per il programma cult di Renzo Arbore, «L’altra domenica», mentre il suo debutto davanti alla macchina da presa avverrà grazie al mito di Hollywood Vincent Minnelli per «Nina» a fianco della mamma Ingrid. Negli anni successivi Isabella sarà ancora attrice per grandi registi come i fratelli Taviani («Il prato»), David Lynch («Velluto blu»), Nikita Mikhalkov («Oci ciornie»), Peter Greenaway («Tulse Luper»). Bellissima e sexy affianca Meryl Streep e Goldie Hawn in «La morte ti fa bella». Curiosamente non ha mai lavorato con il suo primo marito, Martin Scorsese.