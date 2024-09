'Sala D’Arme Visionary Experience', il futuro di Palazzo Vecchio è multimediale

Firenze, 24 settembre 2024 - Un’esperienza tecnologica avanzata e sostenibile, che unisce la tradizione fiorentina a una riduzione dei consumi energetici del 70%, una resa cromatica migliorata del 250% e una luminosità triplicata. Prende vita “Sala D’Arme – Visionary Experience”, il nome dietro il quale si cela il nuovo impianto di videoproiezione laser installato nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, che dal 2015 ad oggi ha accolto milioni di persone da tutto il mondo in occasione dei numerosissimi eventi che sono stati allestiti al suo interno. L’aggiornamento tecnologico, voluto dal Comune di Firenze e curato da MUS.E, garantisce una proiezione uniforme su ogni arcata della sala, mantenendo un elevato standard qualitativo senza compromettere l’ambiente. Inoltre, il nuovo impianto audio e i sistemi di illuminazione all’avanguardia non solo migliorano la qualità delle esperienze offerte, ma riducono anche la necessità di interventi. La Sala d’Arme si consolida così come uno spazio polifunzionale ideale per eventi di alto profilo, dalle installazioni artistiche alle conferenze e spettacoli. “Un gioiello della Città di Firenze, nel cuore di Palazzo Vecchio, che in questi 10 anni è stato cuore pulsante dell'attività del Comune ed ha ospitato oltre 30 mostre e 400 eventi istituzionali" hanno detto la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Con il rinnovamento anche tecnologico sono adesso aumentate le possibilità creative e la sostenibilità del sistema che comporta il 70% circa di risparmio energetico e una resa migliore. Grazie a MUS.E per l'impegno con cui porta avanti la valorizzazione del nostro patrimonio". Un decennio di storia. Dal 2015 a oggi la Sala d’Arme ha visto un’importante evoluzione dal 2015, quando è stata realizzata una prima videoinstallazione dedicata al Rinascimento fiorentino. Questa esperienza, inizialmente pensata per pochi mesi, ha attirato in poco tempo oltre 25.000 visitatori e ha posto le basi per un utilizzo continuativo dell’impianto multimediale. Da allora, la Sala ha ospitato un'ampia gamma di eventi, sia pubblici che privati, consolidandosi come uno degli spazi più innovativi di Firenze. Negli anni, la Sala d’Arme ha subito significative trasformazioni per garantire la massima qualità delle proiezioni e preservare la bellezza storica della struttura. Gli interventi recenti, con l’introduzione di nuove tecnologie, assicurano una fruizione ottimale e sostenibile, ponendo la Sala come esempio di eccellenza nel panorama culturale e tecnologico fiorentino. Maurizio Costanzo