Riccardo Azzurri presenta la sua autobiografia a San Piero a Sieve

Firenze, 19 novembre 2024 - A Venerdì D’Eresia venerdì 22 novembre alle ore 21 al Circolo Insieme MCL, Via Provinciale 17, a San Piero a Sieve, sarà presentato il libro ‘La vita come un gioco’ di Riccardo Azzurri a cura di Paolo Mugnai Dopo i saluti di Francesca Calzolari (Consigliere della Sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo). Saluto dell’Amministrazione comunale, del Consiglio della Pro-loco di San Piero a Sieve e del Consiglio del Circolo Insieme MCL. Ezio Alessio Gensini (Vice-Presidente Associazione culturale I Colori delle Stelle) introdurrà Paolo Mugnai che insieme a Riccardo Azzurri presenterà il volume La vita come un gioco. Interventi a cura di Sandra Vigiani. La vita come un gioco di Riccardo Azzurri a cura di Paolo Mugnai è il libro protagonista della serata del 22 novembre 2024 ore 21 al Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve, Via Provinciale 17. In collaborazione con la Pro-Loco di San Piero a Sieve. Ingresso libero. Dagli anni Cinquanta a oggi. La vita di Riccardo Azzurri, poliedrico cantautore fiorentino, è come un gioco per l'inesauribile voglia di prenderla sempre con un sorriso senza darsi mai per vinto. Da qui il titolo della sua autobiografia. Dalla prima chitarra alle esibizioni in pubblico il passo è breve. Suona e canta e la sua musica cresce con il giovane Riccardo. La sua anima pop rock melodica si rivela con Mi sto innamorando ancora ma è con Amare te che arriva il grande successo. Seguono serate, concerti, la famiglia cresce, poi arrivano momenti difficili. Riccardo, però, non smette mai di crederci. Locali, piano bar, occasioni perse e rivendicazioni, collaborazioni con Don Backy e Aleandro Baldi e altri grandi nomi. Riccardo continua a conoscere persone e a raccontare le loro storie nelle sue canzoni, sempre con rispetto e passione. Prefazione di Eugenio Giani. Postfazione di Don Backy. Riccardo Azzurri comincia la carriera musicale nel gruppo degli Extra con Walter Savelli e accompagna nel tour del 1979 Claudio Baglioni. Nel 1981 incide il suo primo 45 giri Comunque io. Nel 1982 partecipa ad Un disco per l’estate con Mi sto innamorando ancora. Ha partecipato nel 1983 al Festival di Sanremo con Amare te. In carriera all’attivo ben ventuno album. Fa musicoterapia in strutture per anziani. Nel 2022 esce con il documentario Canto popolare e apre la Scuola del Cantautorato a Firenze. Nel 2023 esce con l’album Io dico di no e con il cortometraggio Viaggiatori nel tempo iper-premiato al MISFF 2023 e candidato al David di Donatello 2024. Io dico di no è inserita nel libro curato da Ezio Alessio Gensini e Leonardo Santoli RABBIA SOCIAL-E. Il libro è stato curato da Paolo Mugnai giornalista e scrittore. Coautore di vari volumi. Ha tre figli, un cane e una moglie molto paziente che gli perdona il tempo dedicato alla scrittura e sottratto alla famiglia. Maurizio Costanzo