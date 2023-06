Quando i disturbi di personalità degli uomini diventano violenza sulle donne

Firenze, 7 giugno 2023 – Sarà presentato sabato 10 giugno alle 17,30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze il libro “Fantasmi”, di Fabio Norcia e Cristina Calzecchi Onesti.

Gli autori sono il medico fiorentino Norcia e la giornalista romana Cristina Calzecchi Onesti: nel libro racconti brevi di incontri amorosi visti dal punto di vista esclusivamente femminile scritti dalla giornalista. Un libro nel quale le donne affidano all’autrice le loro storie, le emozioni, le disillusioni, ma soprattutto i tanti interrogativi su comportamenti maschili, cui Norcia cerca di dare una spiegazione scientifica come medico e neurofilosofo.

Si tratta di libro a metà tra un’opera narrativa e un saggio, che contiene un excursus variegato di comportamenti patologici degli uomini nei rapporti di coppia. "Sono più frequenti di quanto si possa immaginare – spiega Norcia – e le donne devono impegnarsi a conoscerli. Non solo per difendersi, ma anche per mettere in atto strategie capaci di aiutare gli uomini, che sono l’altra metà del cielo, a ritrovare la saggezza perduta. Il nucleo del libro contiene storie reali di incontri tra uomini e donne raccontate con grande maestria. Sono storie che in comune hanno la mancanza di rispetto degli uomini protagonisti delle storie nei riguardi delle donne. La mancanza di rispetto già di per sé è violenza e la violenza è un segnale preciso di un disagio psichico di cui soffrono molti uomini. Sono esempi dei tanti disturbi di personalità, che rendono soprattutto l’uomo non solo insicuro ma spesso anche egoista e aggressivo. Sicuramente la differente composizione genetica rende più fragile la psiche dell’uomo rispetto a quella della donna e più aggredibile dai tanti disagi mentali sempre più in agguato nelle nostre società consumistiche. Andrebbero diagnosticati e corretti precocemente prima che si aggravino e portino a fatti di violenza spesso anche gravissimi nei confronti delle donne e non solo”.

Continua Norcia: “Il libro affronta in maniera originale non solo le problematiche del rapporto tra i due sessi nel tentativo di trovare una strada per superarle ma offre anche un nobile pretesto per allargare il tema su tutti i danni causati dalle società maschiliste. Tali società hanno accompagnato il cammino dell’uomo fin dalla loro nascita circa settemila anni fa e si sono susseguite da allora sempre con le stesse regole di violenza, di sopraffazione e di ricatto. La creazione di società in cui regni l’equilibrio e il rispetto tra tutti gli esseri umani e non solamente tra uomini e donne diventa il vero obbiettivo da perseguire se vogliamo migliorare noi e il mondo tutto. Solo conoscendo come funziona scientificamente la mente umana e come storicamente siano nate le prime società maschiliste che hanno sostituito le precedenti società matrifocali pacifiche ed in equilibrio, sarà possibile non solo migliorare i rapporto tra uomini e donne ma anche progettare un reale cambiamento dell’uomo e delle società in cui vive”.