Pontassieve, omaggio teatral musicale a Domenico Modugno con ‘Blu dipinto’

Firenze, 4 settembre 2024 - In omaggio a Domenico Modugno, parole e musica per uno spettacolo novità, al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, l’appuntamento è giovedì 5 settembre alle ore 21,30 presso Le Muratine, spazio esterno della biblioteca comunale a Pontassieve. Qui Guascone Teatro mette in scena lo spettacolo teatral musicale “Blu dipinto” con Andrea Kaemmerle e con Giulia Pratelli e Luca Guidi alla chitarra e voce. Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Cena in luogo alle 20,00 convenzionata presso i ristoranti del paese. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: una passeggiata nel borgo storico e sul ponte mediceo di Pontassieve. In caso di pioggia lo spettacolo viene fatto in uno spazio a chiuso. ”Blu Dipinto” gioca con grande leggerezza con i rimbalzi d'arte, l'arte che influenza nuova arte, gli artisti di ogni tempo e disciplina che hanno influenzato altri pensieri e altri capolavori e le vite e i pensieri di artisti che aiutano la nascita di altri mondi. È dedicato a Domenico Modugno così come al celebre quadro di Marc Chagall e ai voli pindarici di ogni tempo. In scena, dall'inizio alla fine, i tre artisti conducono gli spettatori in una sana passeggiata mentale nei rivoli della leggerezza. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici faranno di questa notte un passaggio di bellezza. Giulia Pratelli è una brava cantautrice con molte partecipazioni a festival importanti e Luca Guidi un cantautore apprezzato e premiato. Andrea Kaemmerle è un sagace sobillatore di risate e spacciatore di buonumore da ormai ben 30 anni. “Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate. Iniziativa finanziata con il contributo dei comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano. Maurizio Costanzo