Pontassieve, in scena l’omaggio dell’Orchestra da Camera Fiorentina ai grandi musical

Firenze, 12 febbraio 2025 - Lasciatevi trasportare dalle misteriose atmosfere de “Il Fantasma dell’Opera”, commuovere dalle toccanti note de “Les Misérables”, fino alle sonorità più jazz di “La La Land”. E non riuscirete a star fermi con le coinvolgenti musiche di “Grease” e “Mamma Mia!”. Una “Notte a Broadway” è il concerto che l’Orchestra da Camera Fiorentina dedica ai grandi musical. Appuntamento domenica 16 febbraio (ore 16,30) al Teatro Cinema Italia di Pontassieve (Firenze). Sul podio salirà il direttore stabile e fondatore dell’Orchestra, Giuseppe Lanzetta. I brani più amati di autori come Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, Leonard Bernstein, Rodgers & Hammerstein, Alan Menken e Stephen Schwartz, saranno presentati in chiave sinfonica, con arrangiamenti originali a cura di Neri Nencini. Biglietto 15 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.