Pinguini Tattici Nucleari, il tour in stadi e arene. Nel 2025 a Firenze

Firenze, 26 marzo 2024 – I Pinguini tattici nucleari annunciano il tour negli stadi 'Hello world - Tour stadi 2025'.

Dopo un filotto di “tutto esaurito” per il tour nei palazzetti, che partirà il 3 aprile 2024 da Jesolo, la band si prepara a cavalcare il 2025 con un nuovo tour negli stadi. Nove le prime date annunciate per il tour del 2025, dopo il debutto negli stadi che ha segnato il 2023 come l'anno d'oro della band, al vertice delle classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un anno.

Queste le date del nuovo tour 2025: Reggio Emilia (Rcf Arena, Campovolo - 7 giugno); Milano (Stadio San Siro - 10 e 11 giugno); Treviso (Arena della Marca - 14 giugno); Torino (Stadio Olimpico Grande Torino - 17 giugno); Ancona (Stadio del Conero - 21 giugno); Firenze (Visarno Arena - 25 giugno); Napoli (Stadio Diego Armando Maradona - 28 giugno); Roma (Stadio Olimpico - 4 luglio).

Prevendite disponibili dalle 10 di mercoledì 27 marzo sui circuiti Ticketone.