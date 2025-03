Pericardite sotto i riflettori: Rotary Firenze Certosa e GILP uniscono le forze

Firenze, 20 marzo 2025 – Venerdì pomeriggio la Sala Conferenze dell’ospedale Santa Maria Nuova ospiterà un'importante iniziativa organizzata dal Rotary Club Firenze Certosa in sinergia con il Gruppo Italiano Lotta alla Pericardite (GILP Odv). Si tratta del workshop “Diagnosi e Terapie per la Pericardite”, che porrà l’accento su una patologia spesso sottovalutata, fornendo a giovani medici e specializzandi in cardiologia e immunologia gli strumenti necessari per riconoscerla e curarla con efficacia.

Il coordinamento scientifico dell’evento è affidato al Professor Massimo Imazio, eminente cardiologo dell’Università di Udine, noto a livello nazionale e internazionale per la sua esperienza nella diagnosi e nel trattamento della pericardite. In veste di moderatore, il Professor Antonio Luca Brucato (dell'Università di Milano) guiderà il dibattito e le discussioni, mentre il Professor Danilo Malandrino si occuperà di presentare casi clinici nella terza sessione. L’incontro toccherà temi di rilevanza fondamentale, come la diagnosi precoce, la gestione terapeutica e le prospettive future di cura, con un riferimento particolare alle nuove linee guida di prossima pubblicazione. La scelta di dedicare un workshop a questa infiammazione del pericardio nasce dall’esigenza di sensibilizzare i giovani professionisti a una problematica che può presentare quadri clinici simili a malattie più comuni, causando ritardi nella diagnosi. Grazie a sessioni interattive, domande e interventi, verranno approfonditi i diversi tipi di pericardite, le possibili cause (dall’origine virale alle patologie autoimmuni) e le terapie attualmente disponibili.

L’iniziativa rientra nell’impegno costante del Rotary Firenze Certosa nel promuovere la cultura della prevenzione e del tempestivo riconoscimento di malattie complesse, consolidando l’importanza della collaborazione tra associazioni come GILP e istituzioni sanitarie nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci. L’obiettivo, in linea con la mission del Gruppo Italiano Lotta alla Pericardite, è diffondere conoscenza e consapevolezza, permettendo di ridurre i ritardi diagnostici e di migliorare la qualità di vita dei pazienti.