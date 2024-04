Incisa, torna il "Perdono di Primavera"

Incisa Valdarno (Firenze), 18 aprile 2024 - Quarta edizione per il “Perdono di Primavera”, che animerà il centro storico di Incisa Valdarno tra domani e domenica 5 maggio. Concerti, esibizioni e balli, mercato e mostra canina, tanto sport e divertimento per i più piccoli, street-food e merende di solidarietà sono alcune delle proposte, oltre al sempre atteso luna park che aprirà ufficialmente alle 15,30 di domani nell'area di via Olimpia aperto tutti i pomeriggi fino alle 24.

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco Aldo Caselli di Incisa col Centro commerciale naturale Le botteghe del Petrarca, Confesercenti, Palio dei ciuchi di Incisa, Croce Rossa Incisa, Circolo Arci Incisa e Prociv Incisa e ha il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Il programma

Sabato 20 aprile alle 15,30 in via Olimpia si svolgerà una esibizione del Gruppo Sport e Cultura. Domenica 21 aprile, dalle 8 alle 20, sarà invece possibile visitare il Mercato di Primavera in piazza Auzzi, mentre alle 10 ai Giardini della Ricciardina si terrà una esposizione canina e alle 16 in via Olimpia ci sarà l’esibizione del Centro Studi Danza.

Gli eventi riprenderanno giovedì 25 aprile alle 14.30 quando in via Olimpia si potranno fare delle prove gratuite di tiro con l’arco per grandi e piccini con gli Arcieri dell’ASD Diavoli di Annibale, mentre alle 16 sarà possibile andare “A spasso col calesse”.

Sabato 27 aprile, dalle 15, in via Olimpia si svolgerà l’Open Day del Rugby Valdarno. Domenica 28 aprile, alle 16, sarà il momento del Concerto dell’Associazione Scuola di Musica Schumann e della New Corale Alessandri.

Mercoledì 1° maggio in via XX Settembre, dalle 15.30, Sfilata Disney in collaborazione con l’Accademia Creativa “Alice in Wonderland”. Alle 16 in via Olimpia, invece, esposizione e volo libero a cura dell’Associazione “Passione Rapaci i Falconieri del Valdarno”, oltre alla merenda a offerta libera a favore del progetto Amicafrica. In questa stessa giornata gli esercenti del Luna Park devolveranno una parte del ricavato al Progetto.

Giovedì 2 maggio alle 18 si aprirà lo street-food in via Olimpia (che resterà aperto fino alla domenica), cui si aggiungerà alle 20.30 il ballo liscio in compagnia di Fabian e Anna. Venerdì 3 maggio alle 20.30 serata latina con Dj Enriquez, mentre sabato 4 maggio alle 20.30 sarà la volta della serata musicale con Country Braves.

Domenica 5 maggio la chiusura della manifestazione sarà invece affidata alla Serata Karaoke, a partire dalle 20.30, con Daniela Lady Butterfly.