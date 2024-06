Firenze, a Palazzo Pucci un giallo teatrale immersivo: i partecipanti diventano detective

Firenze, 17 giugno 2024 - Dopo un grande successo internazionale e nazionale a Milano, Roma Bologna e Torino, Murder Mystery approda a Firenze, nello storico Palazzo Pucci. Il palazzo, situato nel cuore della città, è nota per i suoi saloni affrescati e famigerata per la “congiura dei Pucci”, dove il fallito complotto di Pandolfo Pucci contro il Granduca Cosimo portò alla sua esecuzione. Ora, si scopre che è stato commesso un altro orrendo omicidio, e il detective Marlowe ha bisogno di risolutori di crimini che si calino nei panni di un investigatore per aiutarlo a svelare questo mistero. Dal 30 giugno, questa esperienza immersiva con attori professionisti che interpretano i ruoli di testimoni e sospetti arriva ora a Firenze. Il Palazzo Pucci apre le sue porte per questo gioco di investigazione teatrale, in cui i partecipanti potranno aggirarsi tra le grandiose sale di questa dimora storica per conoscere i personaggi e collaborare con il detective Marlowe, ma soprattutto per scoprire chi tra i sospetti sta celando un segreto. Murder Mystery ha come obiettivo la risoluzione dell'omicidio che incombe su Palazzo Pucci. Interrogando con tatto e delicatezza i personaggi, osservando il loro comportamento, raccogliendo gli indizi sparsi per le stanze e ricostruendo le ultime ore di vita della vittima con gli altri investigatori, i partecipanti potrebbero riuscire a venire a capo di questo crimine. In ogni città, Murder Mystery ha un'ambientazione autentica e personaggi unici, quindi i partecipanti devono essere pronti per essere catapultati in un'altra realtà e usare la loro intuizione al meglio. L'interazione con gli attori rende l'esperienza completamente coinvolgente e immersiva, e i partecipanti sono accompagnati per prendere parte all'oscuro mistero. Questo originale enigma criminale dura 2 ore e promette di trascinare i partecipanti in un'indagine che entusiasma ogni fase del percorso con nuove rivelazioni e racconti misteriosi dei personaggi presenti sulla scena del delitto. I biglietti partono da 35 euro e 32 euro per i gruppi e sono disponibili esclusivamente sul marketplace di Fever. Date e orari: domenica 30 giugno e sabato 20 luglio alle 16:00, 18:30 e 21:00. Le date regolari saranno annunciate sul sito della Fever. Maurizio Costanzo