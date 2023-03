Orchestra da Camera Fiorentina: la musica sposa l'arte

Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 17 marzo 2023 - E' un programma che abbraccia la musica e i giovani, l'arte e l'architettura la nuova stagione dell'Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta. L'ensemble propone da marzo ad aprile oltre quaranta concerti diffusi nei musei e nei luoghi d'arte della città: un percorso che da Palazzo Medici Riccardi attraversa la Fondazione Zeffirelli e la Basilica di Santa Croce, salendo per il Forte Belvedere fino all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte.

Tanti gli ospiti d'eccezione che saliranno sul palco - dal primo fagotto dell'Orchestra Santa Cecilia Francesco Bossone al pianista Giuseppe Andaloro, dal violinista Francesco Manara al virtuoso del bandoneon Mario Stefano Pietrodarchi fino al direttore turco Hakan Sensoy - ma l'edizione di quest'anno si apre anche ai giovani talenti: il progetto "Professione Orchestra", realizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo, ha selezionato tramite audizioni trenta orchestrali under 35 che saranno scritturati durante la stagione.

"Sarà un cartellone nel segno del Romanticismo, con alcuni dei più celebri concerti per violino e orchestra eseguiti da solisti e prime parti di prestigiosi ensemble all'interno di luoghi ricchi storia e cultura, tra cui la novità del Forte Belvedere - spiega il direttore dell'Orchestra Giuseppe Lanzetta - Parallelamente, continueremo a perseguire l'obiettivo di valorizzare giovani talenti spesso privi di adeguate proposte professionali e coinvolgere le nuove generazioni attraverso programmi classici di richiamo e sconfinamenti nel repertorio extra-colto, con gli omaggi a Walt Disney e al tango argentino di Piazzolla".

L'inaugurazione sarà domenica 19 e lunedì 20 all'Auditorium Santo Stefano a Ponte con il "Concerto per violino e orchestra in mi minore Op 64" di Felix Mendelssohn-Bartholdy e la "Prima sinfonia in do maggiore, op. 21" di Ludwig Van Beethoven, eseguiti dall'Orchestra da Camera Fiorentina accompagnata dal violino solista di Marco Lorenzini. Tra gli appuntamenti più attesi, il doppio concerto - sabato 29 e domenica 30 aprile - della violinista russa Daria Nechaeva alla Fondazione Zeffirelli, il fagotto di Francesco Bossone - domenica 14 e lunedì 15 maggio - il pianista Massimo Spada con il Quartetto Elleboros - giovedì 18 maggio - e il violino di Francesco Manara - domenica 28 e lunedì 29 maggio - a Santo Stefano a Ponte.