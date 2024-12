Firenze, omaggio a Mina col concerto di Silvia Mezzanotte 'Vorrei che fosse amore'

Firenze, 4 dicembre 2024 - Da “Stasera io qui” ad “Amor mio”, a “Grande grande grande”… Pietre miliari della canzone italiana che rimandano all’immensa Mina. E che tornano ad aleggiare, dal vivo, nel concerto spettacolo “Vorrei che fosse amore - Omaggio a Mina”, insieme all’ex vocalist dei Matia Bazar Silvia Mezzanotte, venerdì 6 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 29 aco 48 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Il 23 agosto 1978, al Teatro Bussoladomani di Lido di Camaiore, Mina saliva sul palco per il suo ultimo live. Un concerto destinato a consacrarla per sempre come la grande icona della musica italiana. E sarà proprio quella notte indimenticabile, l’ambientazione del recital a lei dedicato. L’atmosfera e le luci della Bussola, dieci elementi d’orchestra, due attori che, attraverso le canzoni più belle della Tigre di Cremona, svelano la loro insolita storia d’amore. A interpretarle sarà Silvia Mezzanotte, poliedrica voce tra le più apprezzate del panorama italiano. Dopo il lungo sodalizio artistico con i Matia Bazar e decine di tournée in Italia e all’estero, ha pubblicato tre album da solista e partecipato come protagonista a numerosi spettacoli teatrali e televisivi. È del 2016 la sua vittoria del Tale e Quale Show, con una serie di strepitose esibizioni tra cui spicca l’interpretazione di Brava, canzone portata al successo proprio da Mina. “La mia voglia di omaggiare Mina – racconta Silvia – è pari all’amore e al senso di gratitudine che nutro per lei come artista e come donna. Ed è la stessa che mi ha spinta ad accettare con entusiasmo il ruolo di protagonista di questo show”. Regia e testi sono curati da Gabriele Colferai. Sul palco ci sarà l’orchestra tutta al femminile Ensemble Le Muse con la direzione del Maestro Andrea Albertini. In scena Beatrice Baldaccini (Pretty Woman, Grease, Balliamo sul Mondo, Raffaella!) e Gabriele Colferai interpretano la coppia di innamorati che raccontano la loro storia sulle note dei più celebri successi di Mina: “Parole parole”; “Insieme”; “Anche un uomo”, “L’importante è finire” e tante altre canzoni che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni. Prevendite dei biglietti al Teatro Cartiere Carrara www.teatrocartierecarrara.it o su TicketOne www.ticketone.it (tel. 892 101).