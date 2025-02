Olio, a Firenze la prima fiera dedicata agli Ultra Premium. Tre giorni di assaggi

Firenze, 10 febbraio 2025 – Oli che profumano naturalmente di fiori e frutta tropicale, dagli insoliti sentori di vaniglia, con note balsamiche e sensazioni di erba tagliata. Sono i “diamanti” della produzione italiana Evo, protagonisti di Leonexpo 2025 (leonexpo.com), prima e unica fiera dedicata esclusivamente all’olio extravergine ultrapremium, prodotti di eccellenza che stupiscono al naso e al palato con gusti e profumi tutti da scoprire. L’appuntamento è in programma dal 22 al 24 febbraio al Centro Rogers di Scandicci (ingresso libero, sabato e domenica dalle 10 alle 18, lunedì chiusura ore 17), tre giorni per imparare a degustare, scoprire caratteristiche eccezionali, conoscere di persona produttori coraggiosi, ambasciatori di biodiversità e territorio. Più di 50 i produttori, provenienti da tutta Italia e dall’estero, selezionati da Maria Paola Gabusi, Capo Panel del comitato di assaggio Aipol2 riconosciuto dal MISAAF e anima del più selettivo concorso internazionale dedicato all’olio d’oliva, il Leone d’Oro. EvoNerd, come si autodefinisce, Maria Paola Gabusi è impegnata da 15 anni nella battaglia per la sopravvivenza dei piccoli e piccolissimi produttori di olio di alta qualità, alfieri della biodiversità olivicola ma anche paesaggistica, appassionati di profumi e sapori che toccano le corde delle emozioni ancora prima di dimostrare le proprietà salutistiche. “Dopo 15 anni di analisi sensoriale dell’olio – dichiara Gabusi – riesco ancora a commuovermi assaggiando i capolavori che solo pochi sanno produrre. Eccellenze che scompariranno se dovranno continuare a competere con i prezzi della grande distribuzione, che di fatto associa la stessa categoria commerciale a un prodotto molto diverso. Di qui la passione e la battaglia per salvare questo Dodo da una estinzione annunciata: la cultura e la bellezza vanno fortemente condivise, soprattutto in un momento storico così complesso”. BLa Toscana in fiera. Tra i produttori presenti con i propri oli d’eccellenza a Leonexpo 2025, nove vengono dalla Toscana: La Canigiana, Olio Della Donna, Solaia, Azienda Agricola Antonella Fedi, Kali, Le Fontacce, Azienda Agricola Ramerino, Frantoio Franci, Olea Prilis. Molte di più le storie che portano con sé: dall’olio prodotto sulle colline di Firenze (a Montespertoli), che assume sentori di vaniglia fresca, a quello che nasce in un’area dove in antichità sorgeva un lago, nel grossetano e presenta un bouquet di mandorla verde, carciofo ed erbe aromatiche, fino all’azienda a conduzione familiare che ha deciso di affiancare all’oliveto la coltivazione di mirto, nell’ottica di superare le annate di bassa produttività, con la proficua conseguenza di produrre un liquore di alto livello. Il programma. Ogni giorno, a partire dalle 10, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare i produttori, ascoltare le loro storie, degustare e acquistare non solo olio, ma anche altri prodotti di eccellenza direttamente dalle aziende agricole. Due le finestre dedicate agli “assaggi liberi”, dalle 10 alle 11 e dalle 16 alle 18, durante le quali i buyer potranno selezionare una bottiglia e degustarne aroma e sapore, guidati da Maria Paola Gabusi. Dalle 11 alle 12, in una sala dedicata, si terrà una degustazione guidata di sei oli differenti, aperta a tutti: dai curiosi ai professionisti del settore, pronti a scoprire sfumature e dettagli inaspettati. Il viaggio sensoriale prosegue dalle 12 alle 15 con il connubio tra olio e gastronomia, attraverso preparazioni dal vivo che varieranno ogni giorno. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, spazio ad approfondimenti tecnici con esperti del settore. Tra gli ospiti attesi, lo chef Andrea Perini, maestro nell’utilizzo dell’olio in alta cucina, gli specialisti di frantoio Alfredo Marasciulo e Matteo Mugelli, ed il brillante artista caseario Marco Bernini, protagonista della giornata di lunedì (obbligatoria la prenotazione), dedicata ai professionisti della ristorazione: chef, bartender, personale di sala e operatori del settore. L’ingresso alla manifestazione è libero, ma sarà gradita una donazione e con 5 euro sarà possibile portarsi a casa una tote-bag personalizzata: tutto il ricavato sarà devoluto a SeaShepherd, organizzazione attiva per la conservazione della biodiversità marina, e a Survival, movimento mondiale per i diritti e la sopravvivenza dei popoli indigeni.