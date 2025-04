Nella città (e non solo), alla ricerca dell'uomo "Pieno di grazia"

Firenze, 2 aprile 2025 - Cosa può voler dire oggi vivere da "uomini"? Forse prendere atto già di una realtà: tante case, famiglie, uffici, comunità, sono piene di uomini silenziosi ma generosi, teneri e fermi con i figli, affabili e affidabili, determinati e maturi. Eppure non basta: c'è una grande violenza, attiva, di uomini contro donne, uno spirito bellicoso che riabilita la conflittualità. Ma un uomo può diventare 'Pieno di grazia', secondo Riccardo Mensuali, che ha intitolato così il suo libro, che sarà presentato giovedì 3 aprile, alle 17.30, alla libreria San Paolo in Piazza Duomo, da Cristina Jandelli, ordinaria di Storia del Cinema all'Università di Firenze, e Michele Brancale, giornalista e scrittore.

Si tratta di cogliere "la sfida cristiana al maschio del nostro tempo", oltre quell'immagine negativa ed estrema che ha assunto, con buoni motivi, nelle narrazioni e nell’immaginario contemporaneo, tratti estremi, difficili da superare. La tentazione che viviamo ai giorni nostri, anche di fronte alla violenza perpetrata dagli uomini nei confronti delle donne, sembra quella di voler neutralizzare il "maschile" per renderlo inoffensivo. Ma siamo sicuri che possa funzionare? Riccardo Mensuali affronta un tema delicatissimo e non più rimandabile: ripensare il maschile per il benessere della società e delle relazioni. Una sfida cristiana che vale la pena di raccogliere e affrontare in tutta la sua complessità. Don Riccardo Mensuali, fiorentino, studi al Michelangelo e a Giurisprudenza, è sacerdote dal 1994 e presta il suo servizio presso la Pontificia Accademia per la Vita. È membro della Fraternità Sacerdotale Missionaria di Sant’Egidio. Dal 2012 al 2016 ha lavorato al Pontificio Consiglio per la Famiglia.