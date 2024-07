Musart Festival, gran finale con i Pooh a Pratolino

Firenze, 27 luglio 2024 - Si chiude domenica 28 luglio con il concerto di Pooh al Parco Mediceo di Pratolino l’edizione 2024 del Musart Festival Firenze. Si recupera la data prevista per lo scorso giovedì 25 luglio, posticipata per una forma influenzale che ha colpito un componente della band. I biglietti – posti numerati da 46 a 92 euro – disponibili sul sito ufficiale del festival www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo. Restano validi i biglietti che riportano la data del 25 luglio. Per rimborsi si possono consultare i siti friendsandpartners.it e musartfestival.it. Da “Tanta voglia di lei” a “Parsifal”, a “Dammi solo un minuto”… Quasi tre ore di live in cui Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno i loro grandi successi, tra cui “Amicixsempre”, storico brano del 1996 che dà il titolo a questo “Amici X Sempre Tour - Estate 2024” e che i Pooh hanno pubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. “Dopo quasi 60 anni di carriera abbiamo fatto concerti in tutto il mondo – spiega la band - ma questo tour è davvero speciale. Quando ci hanno detto che avremo suonato nei luoghi più belli d’Italia abbiamo detto: dove dobbiamo firmare? Sarà uno show dove la bellezza di queste location uniche farà da cornice ai grandi successi della nostra carriera per quasi tre ore di live. Sarà davvero imperdibile. Nati da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora. “Crediamo che una carriera così lunga abbia diversi ingredienti, aggiungono i Pooh - passione, sacrificio, dedizione, la gavetta, quella vera. Abbiamo sempre lavorato tanto, sacrificando anche un po' delle nostre vite private e poi come in ogni cosa ci vuole un pizzico di fortuna. Noi ci emozioniamo insieme al nostro pubblico, quando cantiamo certi brani, ricordiamo il momento in cui quel brano è nato, dove eravamo, e gli anni che sono passati. Poi vediamo il pubblico emozionarsi davanti a noi e pensiamo a quanto sia bello far parte in qualche modo di un pezzettino della loro vita”. Lo scorso maggio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato ai Pooh il “Pegaso d’oro” - massimo riconoscimento dell’Istituzione - per meriti artistici e per il forte legame con la Toscana. RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “Pooh – Amici X Sempre Estate 2024” prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound. Prima del concerto si potranno visitare gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, imponente scultura del Giambologna, simbolo del Parco. E ancora, le Scuderie e la Cappella progettate dal Buontalenti, la Paggeria dove un tempo alloggiavano artisti e buffoni di corte e l’adiacente Sala Rossa, dove è stata allestita una mostra fotografica dedicata ai grandi fiorentini dagli anni 80 a oggi, con scatti di Marco Borrelli, Antonio Viscido e dell’agenzia New Press Photo. Ad accogliere gli spettatori, al tramonto, saranno le atmosfere jazz e folk dei giovani musicisti del progetto “Crescendo Musica Toscana” della Filarmonica Vincenzo Bellini, con la direzione artistica di Luca Marino. Tutte le iniziative sono a ingresso libero per i possessori del biglietto per il concerto serale. Vi è venuto un certo appetito? Alla Locanda – l’edificio più antico del complesso – si servono specialità della cucina toscana, a partire dai tortelli mugellani. Per raggiungere il Parco è fortemente consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare il treno: in occasione dei concerti si potrà parcheggiare in zona Campo di Marte e usufruire dei due treni che collegano la stazione Campo di Marte con quella di Vaglia (partenza ore 18.15 e 19.13. Per il ritorno sarà attivo un treno straordinario da Vaglia a Campo di Marte (partenza ore 01.00). Biglietti online su trenitali.it. Le navette gratuite di Autolinee Toscane assicureranno il collegamento tra la stazione di Vaglia e il parco, prima e dopo i concerti. Chi non potrà fare a meno di auto e moto, potrà prenotare – su https://www.bitconcerti.it/viabilita-parcheggi-musart-2024.html - posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di Autolinee Toscane, prima e dopo gli spettacoli. Il prezzo è di 5 euro per auto e 3 euro per moto – compreso servizio navetta - il ricavato andrà a Misericordie, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri. La prenotazione è riservata a chi acquista un biglietto per gli spettacoli. Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Info, programmi e dettagli sul sito ufficiale www.musartfestival.it e sui canali sociale del festival.