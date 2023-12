Att, apre il mercatino di Natale per sostenere i malati di tumore

Firenze, 16 dicembre 2023 – È stato inaugurato il mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana. L’appuntamento è sabato 16 e domenica 17 dicembre presso il Palazzo degli Affari di Firenze, nella Sala Piano Inferiore di piazza Adua 1. Qui dalle 9.30 alle ore 19 si possono trovare tante idee per fare regali speciali e sostenere i malati di tumore. Il presidente dell’ATT, Giuseppe Spinelli, ha inaugurato il mercatino insieme al insieme al Generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri Firenze. Vastissima, come sempre, la scelta delle proposte, dai nomi delle grandi griffe (Gucci, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora) alle creazioni artigianali di gioielli e oggettistica, ad un vasto reparto food & wine. “Il Mercatino di Natale- ha detto il presidente Spinelli- è uno dei appuntamenti più importanti dell’ATT, un’ottima occasione per unire shopping e solidarietà, scegliendo articoli di qualità che andranno a sostenere il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite per i malati e le loro famiglie. In particolare i fondi raccolti quest’anno saranno destinati a Over 70, il nuovo progetto ATT che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato a pazienti oncologici in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica”. Maurizio Costanzo