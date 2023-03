“Me contro te” di Luì e Sofì arriva a Firenze

Luì e Sofì

Firenze, 24 marzo 2023 - L'universo di “Me Contro Te" registra numeri da record: sei milioni e mezzo di iscritti su YouTube, un milione e mezzo di follower su Instagram e 2,7 milioni su Tik Tok, per non parlare dei film, delle vendite degli album e delle 70mila presenze nel tour 2022. Ora lo spettacolo dei record arriva a Firenze, dove sarà di scena sabato 25 marzo alle 20,30 e domenica 26 marzo alle 16 al Mandela Forum di Firenze, nell’ambito del nuovo tour 2023 prodotto e distribuito da Vivo Concerti.



Dal web alla tv, dal cinema ai libri, e poi dischi e spettacoli. E proprio dal vivo vedremo “Me contro te”, il duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, ha iniziato un uovo tour dopo le 70mila presenze del 2022.“In tutto quello che facciamo cerchiamo di fondere ogni nostro interesse. Nello show si può vedere anche qualcosa che è stato fatto nei film e al cinema e soprattutto tanta musica – spiegano Luì e Sofì – del resto la musica è da sempre la nostra passione. Non vediamo l'ora di ripartire con il tour". Scrittori, attori e cantanti, Luì e Sofì, sono reduci dall’ultima fatica cinematografica “Me Contro Te - Missione Giungla”, campione di incassi, mentre il libreria è arrivato “I Fantafumetti dei Me Contro Te” (ed. Mondadori). Solo gli ultimi capitoli di una carriera, iniziata nel 2014 con i video sul loro canale Youtube, dove condividono i momenti della loro vita. Nel 2017 sono stati protagonisti della serie televisiva “Like Me” su Disney Channel, rivolta ad un pubblico più giovane. L’anno dopo sono arrivati il primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”.



Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, nel 2019 hanno condotto il game show per bambini “Disney Challenge Show - Me contro Te” e l’anno successivo hanno debuttato sul grande schermo con il film “Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S” (Warner Bros Entertainment Italia Srl - Colorado Film Production CFP Srl - Me Contro Te Production), il primo di tre lungometraggi di successo. A febbraio 2020 hanno pubblicato, per Warner Music, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di Platino. Nel 2021 e successivamente nel 2022 sono stati protagonisti dei film “Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata” (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e “Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo” (2022). I biglietti (da 55,20 a 86,25 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it, www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).



