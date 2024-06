Firenze, alla Fondazione Zeffirelli la masterclass ‘Il mestiere dell'attore’

Firenze, 8 giugno 2024 - Dopo quattro anni di collaborazione con la Fondazione Zeffirelli come docente dei corsi di recitazione e regia, il regista Massimo Luconi e direttore artistico del Radicondolifestival ha intrapreso un nuovo e più completo iter finalizzato alla formazione professionale dei giovani attori. La masterclass "Il mestiere dell'attore", giunta al suo quinto appuntamento, si svolgerà nei due fine settimana di giugno: il 14-16 e il 21-23. Le masterclass possono essere frequentate singolarmente, oppure come due incontri formativi complementari. In entrambe i casi, sarà rilasciato un attestato di frequenza. I partecipanti lavoreranno su Imprimatur di Alessandro Paschitto, testo di nuova drammaturgia italiana promosso da Riccione Teatro, che sarà presentato dagli studenti in un prova aperta al pubblico promossa dalla Fondazione Zeffirelli, domenica 16 e domenica 23 giugno, al termine delle due masterclass, come esito della formazione. Se ci saranno le condizioni progettuali e artistiche, a discrezione del regista e docente Massimo Luconi, il progetto potrà essere messo in scena in Prima Nazionale al Radicondolifestival 2024 nel mese di settembre. Per informazioni e iscrizioni: [email protected] o chiamare il numero 055 281038. Lavorare in maniera creativa nel mondo dello spettacolo, svolgere il complesso mestiere dell’attore, vuol dire cercare l’energia vitale che ognuno di noi possiede ma che spesso è nascosta o distorta, vuol dire mettere in gioco se stessi, attivando le proprie dinamiche interiori. La recitazione è la fase conclusiva di un percorso in cui la conoscenza e la consapevolezza delle proprie potenzialità comunicative sono unite all’uso degli strumenti espressivi. Il mestiere del teatro è un complesso percorso di conoscenza, una scuola di metodo e una disciplina; è un viaggio che consente di accostarci alle radici più autentiche di sé, un laboratorio di soluzioni, un luogo e uno spazio per ritrovare e fortificare i propri talenti, le abilità e i punti di forza dimenticati. Il Mestiere dell’attore, è proprio un percorso di approfondimento sulle tecniche di recitazione e sulla comunicazione teatrale è una masterclass tenuto da Massimo Luconi, regista affermato in ambito teatrale e cinematografico, con una lunga esperienza al fianco di grandi maestri come Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Eduardo De Filippo, Mauro Bolognini. Docente della Fondazione Zeffirelli è già stato titolare di numerosi corsi e masterclass presso il Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo. Fra i suoi ultimi lavori: Il dolore con Mariangela Melato, Sarabanda con Giuliana Loiodice, Massimo de Francovich, Prometeo con Luca Lazzareschi, Preghiera per Cernobyl con Mascia Musy. Dal 2002 al 2005 è stato direttore del teatro Metastasio e dal 2010 al 2015 condirettore, dal 2012 è direttore del festival di Radicondoli.