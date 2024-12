‘Marzocco. Il Leone di Firenze’. La nuova attività per bambini al Museo di Palazzo Vecchio

Firenze, 28 dicembre 2024 – I Musei Civici Fiorentini e Fondazione MUS.E presentano una nuova attività al Museo di Palazzo Vecchio pensata per le famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni: “Marzocco. Il Leone di Firenze”, realizzato insieme ad AnimaGo Studio. Un percorso che unisce storia e immaginazione, alla scoperta del simbolo per eccellenza della città di Firenze: il leone. In cima alla Torre di Palazzo Vecchio svetta un leone dorato che scruta la città, mentre sull'arengario del palazzo campeggia il celebre Marzocco di Donatello, oggi rappresentato da una replica.

Simboli potenti e maestosi, i leoni sono ovunque nel cuore di Firenze: ornano i portali d’ingresso, si trovano nelle sale del museo e popolano anche l’adiacente Loggia della Signoria. Ma perché questo animale è così centrale nella storia e nell’iconografia fiorentina? Questa è la domanda a cui i bambini, accompagnati dalle loro famiglie, troveranno risposta durante l’attività, dedicata alle famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni e alle classi delle scuole dell’infanzia e primarie (primo ciclo). In linea con la visione e con l’esperienza di MUS.E, il video rivolge anche un’attenzione speciale agli aspetti legati all’inclusione, essendo dotato di sottotitoli utili per chiunque ha difficoltà di udito. Il protagonista del viaggio è Vanni, un bambino che accompagna i più piccoli attraverso le vicende e i simboli del passato: è infatti il protagonista anche di altre video d’animazione legati ai musei cittadini, ovvero Per fare una città ci vuole un fiore, Lo stemma Medici. Storie e leggende; Lo scoppio del carro. Lo spettacolo di luce della Pasqua fiorentina.

Questa volta si tratta di un video animato che narra la storia del leone di Firenze, dall’antichità fino ai giorni nostri. L’esperienza prosegue con un percorso interattivo nelle sale del Museo di Palazzo Vecchio, dove i bambini potranno scoprire i molteplici leoni raffigurati e i loro significati, dal Salone dei Cinquecento alla Sala delle carte geografiche. Ogni angolo racconta una storia, ogni dettaglio si trasforma in un tassello del mosaico che lega il leone al destino di Firenze. Il video infatti evoca, con un balzo nel passato, la storia del leone segnavento che ancora oggi campeggia sulla torre del palazzo. Con un tocco di fantasia, i bambini potranno immaginare di partecipare al lavoro di una bottega di artigiani intenti a plasmare il simbolo dorato che rappresenta la città. L’attività non è poi solo un viaggio nella storia, ma anche un’occasione per riflettere sulla natura e sul futuro di questo magnifico animale. Se, in quanto simboli di Firenze, nel Medioevo e nel Rinascimento alcuni esemplari di leoni vivevano in serragli cittadini, da piazza San Giovanni allo stesso palazzo civico, oggi il loro habitat naturale si è ridotto drasticamente.

Un messaggio di consapevolezza accompagna dunque il percorso, invitando i più piccoli non solo a custodire il legame con il passato ma anche a riflettere sugli equilibri della natura. Il progetto è realizzato grazie al sostegno di GIOTTO, love brand di F.I.L.A, Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Aquila Energia, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Unicoop Firenze. Il costo dell’attività è di 2,50 euro per i residenti, 5 euro per i non residenti. Al costo dell'attività va aggiunto il biglietto di ingresso del Museo. Info: www.musefirenze.it; La prenotazione è obbligatoria: [email protected] 055-2768224.

Maurizio Costanzo