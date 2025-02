Marzo alle Giubbe Rosse: dalla poesia alla pittura, passando per la grande fotografia

Firenze, 27 febbraio 2025 – La rassegna organizzata da Maria Cristina Galletti e condotta dal giornalista Jacopo Chiostri, ospitata alle Giubbe Rosse, ha salutato il mese di febbraio con un tributo alla celebre Fedora Barbieri Barlozzetti, il grande soprano amato da Toscanini. Al ricordo hanno preso parte il figlio, lo storico Ugo Barlozzetti, il musicologo Sandro Giusfredi e la giovane soprano Eleonora Visentin, che ha incantato il pubblico presente.

A marzo gli appuntamenti proseguiranno a partire da martedì 4, con un primo incontro dedicato alla poesia in cui Giusy Frisina e Caterina Trombetti rifletteranno sul ruolo attuale di questa forma d’arte.

Martedì 11 marzo sarà la volta di un approfondimento su Antonio Bueno, con Ugo Barlozzetti e Jacopo Chiostri, accompagnati da Isabella Bueno che ha curato il diario lasciato dal grande pittore. Nel successivo incontro, fissato per il 18 marzo, si parlerà invece della grande fotografia degli Alinari e i Baedeker insieme a Luigi Tomassini, storico, docente all’università di Bologna e presidente onorario della Società Italiana per lo Studio della Fotografia. Il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia indetta dall’UNESCO nel 1999, è previsto un reading a cui parteciperanno sedici poeti, trasformando le Giubbe Rosse in un palcoscenico corale e appassionato.

La rassegna si concluderà martedì 25 marzo con la presentazione di “Sfilata di Alti Modi”, antologia poetica di Giuseppe Langella, critico letterario e poeta italiano, che offrirà uno spunto per discutere dell’importanza di valori e modelli di riferimento in una società dove il bello e il buono, come suggerisce lo stesso autore, possono coincidere.