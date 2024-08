Marradi, uno spettacolo teatrale celebra la nascita di Dino Campana

Marradi (Firenze), 19 agosto 2024 – Marradi celebra l'anniversario della nascita di uno dei suoi cittadini più illustri, Dino Campana, con una pièce teatrale. Il 20 agosto alle ore 21.15, al Teatro degli Animosi (e non alla Corte delle Domenicane come programmato inizialmente e come indicato nella locandina), andrà in scena “E così dimenticammo le rose (Campana Aleramo)”, realizzata dal Centro Studi Campaniani "Enrico Consolini" specificatamente per questa ricorrenza. La rappresentazione è basata sul carteggio amoroso tra Sibilla Aleramo e Dino Campana, e vede sul palco Giuseppe Pambieri e la figlia Micol Pambieri, per il coordinamento artistico di Sergio Basile. L'evento, a ingresso libero, organizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Marradi, sarà aperto dal saluto del sindaco Tommaso Triberti. Dino Campana, nato a Marradi il 20 agosto 1885 e scomparso nel 1918 nel manicomio di Castelpulci dove era ricoverato, è tra le voci più significative della poesia del ‘900: poeta dalla personalità travagliata, è autore dei Canti orfici, la cui prima edizione venne stampata a spese dello stesso autore da un tipografo di Marradi nel 1914. Il carteggio con la scrittrice Sibilla Aleramo, con cui stringe una tormentata relazione, è pubblicato invece in Un viaggio chiamato amore. “L'evento vuole essere un momento di riflessione e celebrazione, non solo per gli appassionati di letteratura, ma per l'intera comunità. L'ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa significativa rievocazione teatrale” commenta Walter Scarpi, presidente del Centro Studi Campaniani. Maurizio Costanzo