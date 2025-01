Marcialla, in scena la commedia in vernacolo fiorentino ‘Per disgrazia ricevuta'

Barberino Tavarnelle (Firenze), 22 gennaio 2025 - Teatro popolare toscano e risate assicurate, per la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Sabato 25 gennaio alle 21.30 e domenica 26 gennaio alle 17, la Compagnia teatrale di Marcignana (Empoli) presenta “Per disgrazia ricevuta”. Commedia brillante di Mario Marotta. “Per disgrazia ricevuta” è una commedia in vernacolo fiorentino, in tre atti, ambientata in un appartamento di una casa nella periferia fiorentina di fine anni Sessanta. L’appartamento è grande, tant’è che vi abitano due famiglie: una di Ernani Faggioli e l’altra di Filippo Faggioli, i due sono cugini e spesso si trovano a dover sedare situazioni di contrasto create dalle rispettive consorti: la signora Rosa (moglie di Ernani) e la signora Fidelia (moglie di Filippo). Ernani e sua moglie Rosa hanno una figlia, Lella, la quale frequenta l’università con il suo ragazzo Jimmy, un giovane con una filosofia di vita tutta particolare. La signora Fidelia è aiutata nel suo lavoro domestico da una serva piercola e spesso distratta, Evelina. Le vicende dei suddetti personaggi si intrecceranno con quelle di un cappuccino (Padre Rosario), di una dottoressa (Dott.ssa Alda Vannucci), di un commissario di polizia (Maresciallo Caputo) e del signor Mario Cappelli. Prevendita biglietti: Bazar Norma a Marcialla (da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 / lunedì dalle 16.30 alle 19.30) telefono 055 8074027. Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Maurizio Costanzo