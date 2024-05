Firenze, torna la maratona in memoria di Michela Noli

Firenze, 9 maggio 2024 – Torna la maratona “Corri Per Michela”, che per il settimo anno dà appuntamento alla città per una corsa non competitiva con lo scopo di creare un momento di aggregazione e condivisione, sensibilizzando sul tema della violenza contro le donne, nel ricordo di Michela Noli. Un’iniziativa che vuole riunire le forze per prendere parte a una battaglia urgente e supportare concretamente i centri antiviolenza attivi sul territorio. La maratona, organizzata dal G.S. Le Torri, si svolgerà domenica 12 maggio alle 9.30. Il ritrovo per la corsa podistica non competitiva di 7 km e la passeggiata ludico-motoria di 5km è fissato per le 8.30, al Giardino Michela Noli in via Torcicoda. La partecipazione alla corsa richiede una quota di iscrizione di 5 euro (3 euro per partecipare alla camminata), che verranno interamente devoluti all’associazione Artemisia per le attività a supporto delle donne e dei bambini/bambine vittime di violenza. Le preiscrizioni per le società e gli atleti singoli si ricevono via e-mail a [email protected] entro le ore 22 dell’10 maggio 2024 e direttamente la mattina stessa della corsa fino a 30 minuti della partenza. Il progetto “Per Michela”, attivo dal 2017, ogni anno si impegna, attraverso iniziative e corsi di formazione, ad attivare strumenti di sensibilizzazione e sostenere l’autonomia di donne, bambine e bambini sopravvissuti a situazioni di violenza. Per questo motivo, vuole andare oltre al contesto lavorativo per diffondersi tra le strade della città. “Questo appuntamento è molto più di una semplice corsa - è un atto di solidarietà e impegno concreto per contribuire a ricostruire una società in cui tutte le donne non siano costrette a difendersi. “Per Michela” non vuole solo ricordare, ma ampliare e rafforzare una rete di protezione. Per questo noi ci auguriamo un mondo in cui questo progetto non abbia senso di esistere.” ha affermato Toscana Aeroporti. “Anche quest’anno cogliamo l’occasione anche per ringraziare la Regione Toscana, il Comune di Firenze e il Quartiere 4, con cui è stato possibile collaborare per promuovere l’iniziativa. Inoltre, un ringraziamento agli organizzatori della corsa, G.S. Le Torri e il Comitato UISP di Firenze, e agli sponsor: UniCoop Firenze, Comaco Alimentare, McDonald’s, Mukki, La Fama pasticceria, Rete PAS e I Miei Scatti di Corsa. Infine, un ringraziamento speciale al centro antiviolenza Artemisia, con cui portiamo avanti questo progetto”.