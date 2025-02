Maggio Musicale, terzo concerto dedicato ai giovani. Presenta Gaia Nanni

Firenze, 3 febbraio 2025 – Terzo appuntamento in calendario per il ciclo di concerti di C’è musica&musica 2.0, la festosa iniziativa per avvicinare il pubblico più giovane al mondo del teatro e al fascino delle sue rappresentazioni. Domenica 9 febbraio alle ore 11, in Sala Zubin Mehta, "Water&Fire". Sul podio, alla guida dell’Orchestra del Maggio, il maestro Nima Keshavarzi al suo debutto al Maggio. Presenta e interpreta la narrazione l’attrice Gaia Nanni. Il programma prevede due composizioni di Georg Friedrich Handel nell’arrangiamento di Sir Hamilton Harty su testo di Manuela Critelli. Apre lo spettacolo la suite per orchestra tratta da Music for the Royal Fireworks (Musica per i reali fuochi d’artificio): scritta su commissione di re Giorgio II di Gran Bretagna, il pretesto di questo lavoro fu la fine della guerra di successione austriaca; il re inglese difatti non badò a spese e volle che si celebrasse l'avvenimento con grandi festeggiamenti e fuochi d'artificio. Chiude la briosa mattinata la suite per orchestra tratta da Water Music (Musica sull’acqua), composta da Händel in seguito alla richiesta di re Giorgio I che voleva un'esibizione musicale mentre la sua chiatta navigava sul fiume Tamigi. Sul podio, alla guida dell’Orchestra del Maggio, il maestro Nima Keshavarzi, al suo debutto in Teatro. Ha studiato violino e composizione al “Conservatorio Cherubini” di Firenze e alla Scuola di Musica di Fiesole. Successivamente si specializza in direzione d’orchestra al Conservatorio di Firenze sotto la guida di Alessandro Pinzauti; quindi frequenta l' Accademia Chigiana di Siena sotto la guida di Gianluigi Gelmetti. Co-fondatore e direttore musicale della Filharmonie - Orchestra Filarmonica di Firenze dal 2016, nel 2021 ha ideato il Concorso Internazionale di Composizione “Sinfonica Dante 700”, di cui è direttore musicale e consulente artistico. Ha inoltre collaborato con importanti teatri fra cui il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Regio di Parma e il Palau de les Arts di Valencia. Presenta Gaia Nanni, già in scena nella scorsa edizione di C’è musica&musica che per questa occasione dice: “Quella che ci aspetta è una mattinata a dir poco straordinaria! Il Teatro del Maggio apre le porte ai nostri bambini, alle famiglie fiorentine e lo fa ricordandoci che la musica è davvero per tutti, che si può andare a teatro anche senza vestiti da sera, senza occasioni speciali ma semplicemente per colazione tenendo per mano i piccini di casa. In un'occasione così speciale non potevo fermarmi a un solo ruolo quindi la Narratrice non sarà l'unica voce a irrompere in questa lettura - concerto, ci saranno anche una bambina di nome Pascarella scappata dal 700 e arrivata fino a noi e una terribile Magistra pronta a far tremare la platea . E poi Fagiani dalle piume dorate, cioccolatini, panna montata! Non ci credete? Vi sfido! Venite a fare festa con noi!”. Gaia Nanni, attrice fiorentina che da oltre vent’anni si occupa di ricerca teatrale con particolare attenzione al mondo del sociale, nel 2013 riceve la sua prima menzione ai Premi UBU come “Migliore attrice”; fra i vari riconoscimenti ricevuti di recente ricordiamo il Premio Montagnani per il Cinema 2018; il Torrino d’Oro e il prestigioso Pegaso Regione Toscana 2022. Attualmente è in tournée con La Notte dei Bambini, un monologo dedicato all’ospedale pediatrico Meyer e all’etica della cura, con la regia di Giuliana Musso. Si ricorda che grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze è allestita, in uno spazio adiacente alla zona del bar del Foyer, una zona dedicata ai giovanissimi, con i prodotti di cancelleria della linea ecologica "ViviVerde Coop" che mette a disposizione dei ragazzi materiali per la scrittura e il disegno.