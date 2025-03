Maggio Aperto, la programmazione che completa l’87 edizione del Festival

Firenze 25 marzo 2025 - Il Teatro del Maggio, con la rinnovata collaborazione di alcune tra le più importanti istituzioni musicali fiorentine e toscane, annuncia la programmazione che completa l’87esima edizione del Festival del Maggio. A partire dal 30 aprile e fino al 12 giugno un ciclo di eventi che compongono “Maggio aperto”, fino alle soglie della stagione estiva del Teatro. Una serie di collaborazioni che andranno a illuminare non solo la Sala grande e l’Auditorium Zubin Mehta, ma anche la Sala Orchestra del Teatro che già negli scorsi anni ha aperto le sue porte al pubblico che ne ha così potuto apprezzare la formidabile acustica e struttura. “Il Festival del Maggio ha da sempre rappresentato la massima offerta musicale di Firenze per qualità di proposte e per la molteplicità dell’offerta. La forte vicinanza al Maggio e lo spirito di collaborazione delle istituzioni musicali fiorentine e toscane si rinnova con entusiasmo reciproco - dice il sovrintendente Carlo Fuortes - nel programma di “Maggio aperto” che oggi presentiamo. Sono particolarmente felice che tutti gli spazi del nostro Teatro - la Sala grande, l’Auditorium Mehta e la Sala Orchestra - si aprano a queste prestigiose istituzioni, che ringrazio per aver voluto partecipare e collaborare a questo Festival. L’Orchestra Regionale della Toscana, gli Amici della Musica di Firenze, l’Accademia Bartolomeo Cristofori, l’Istituto Giovanni Battista Lulli, la Scuola di Musica di Fiesole, Tempo Reale, Gamo, il Conservatorio Cherubini, la Banda Polverosa, l’ Homme Armè e l’Accademia Chigiana di Siena si riuniscono per testimoniare con noi la grande ricchezza della musica espressa da Firenze e dalla Toscana che arricchisce il nostro territorio in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione." Se queste istituzioni compongono adesso il calendario del “Maggio aperto”, nella programmazione già annunciata lo scorso settembre erano già presenti nel calendario del Festival la storica e feconda collaborazione con “Gli Amici della Musica Firenze” per l’atteso concerto pianistico di Vladimir Sokolov del 16 giugno e con l’ORT, Orchestra regionale Toscana che con il direttore Diego Ceretta eseguirà il “War Requiem” di Britten il 3 maggio schierando assieme all’ORT, l’Orchestra e il Coro del Maggio. L’avvio di “Maggio aperto” è affidato all’Accademia del Fortepiano “Bartolomeo Cristofori” con la quale è previsto, a partire dal 30 aprile, un ciclo di concerti al fortepiano con altre tre date in calendario ossia il 7, il 14 e il 22 maggio; i quattro spettacoli sono previsti in Sala Orchestra. Si alterneranno altrettanti protagonisti al fortepiano: il 30 aprile Ingrid Fliter; il 7 maggio Giulio Biddau e il 14 maggio Yoko Kikuchi. Chiude appuntamenti il concerto di Jin Ju del 22 maggio. La Sala Mehta ospita l’Istituto Giovanni Battista Lulli con il ritorno del maestro Federico Maria Sardelli al Maggio; l'appuntamento è per il 4 maggio. Si torna in Sala Orchestra per un interessante recital – in calendario il 13 maggio – con protagonisti Marina Comparato e, al pianoforte, Gianni Fabbrini con la proposta di un concerto dedicato a Luigi Gordigiani, il cosiddetto “Schubert italiano”. Il 18 maggio è in programma, in Sala Mehta, il concerto della Banda La Polverosa, che torna al Maggio dopo il festoso spettacolo del marzo 2024. Altre due cooperazioni portano il pubblico nella Sala Orchestra del Teatro: il concerto con il G.A.M.O, il Gruppo Aperto Musica Oggi, del 21 maggio e quello di Tempo Reale pianificato per il 4 giugno. Il 7 giugno è il turno della serata insieme all’Accademia Chigiana – in Sala Mehta – per un concerto dedicato al grande Luigi Dallapiccola, in occasione del 50esimo anniversario della sua scomparsa che mette in programma i “Canti di prigionia” e una nuova commissione affidata a Filippo Perocco. La serata che rinnova la collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini, fra i più antichi e prestigiosi d’Italia, è in calendario l’ 11 giugno in Sala Orchestra con due concerti, il primo alle 19 e il secondo alle 21 , seguita il giorno dopo dal doppio concerto ancora alle ore 19 e alle ore 21 insieme alla Scuola di Musica di Fiesole, sempre nella Sala Orchestra del Teatro. All’ Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole è affidato il concerto riservato per le scuole in programma il 20 maggio alle ore 10.30. Il concerto fa parte del progetto della Fondazione CR Firenze con l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana e il Maggio Fiorentino per avvicinare gratuitamente gli studenti al mondo della musica classica e al Teatro del Maggio. Il 13 giugno la Sala Mehta è invece palcoscenico dell’ultimo appuntamento di “Maggio aperto”: in programma il concerto dell’ensemble L'Homme Armé. “Maggio aperto”, il calendario: (I programmi degli appuntamenti di “Maggio aperto” sono consultabili sul sito del Maggio (www.maggiofiorentino.com).