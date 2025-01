Loredana Bertè e Nino D’Angelo al Musart Festival: al via la corsa ai biglietti

Firenze, 31 gennaio 2025 - Loredana Bertè e Nino D’Angelo al Musart Festival di Firenze. Dopo i grandi successi live della passata stagione, Nino D’Angelo sarà in concerto giovedì 17 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, main stage del Musart Festival, nell’ambito del tour “I Miei Meravigliosi Anni '80 - Estate 2025” prodotto e organizzato da Trident Music. “50 da ribelle” è invece il tour 2025 che riporterà dal vivo Loredana Bertè: l’artista sarà in concerto lunedì 21 luglio, sempre al Parco Mediceo di Pratolino. “Credevate che i festeggiamenti per i miei 50 anni di carriera fossero finiti? La festa continua anche nel 2025 con un nuovissimo tour: libero, sincero, ribelle come sono sempre stata – ha scritto Loredana Bertè sui suoi canali social nell’annunciare il tour - sul palco con me la mia inseparabile e potente super band Bandabertè. Quest’anno ci saranno anche tante altre sorprese”. I biglietti – posti numerati da 29,90 a 59,80 euro – sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo. Su www.ticketone.it si possono acquistare inoltre i posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati con bus navette. I concerti di Loredana Bertè e Nino D’Angelo vanno ad aggiungersi ai già annunciati live di Giovanni Allevi (9/7), Diodato (18/7), Roberto Vecchioni (23/7) e Gatti Mézzi (24/7). E altri grandi nomi sono in arrivo al Musart Festival 2025. Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Le Delizie in Tavola, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Maurizio Costanzo