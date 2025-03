La vita del grande Nino Rota in un libro. Presentazione alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 27 marzo 2025 – La Fondazione Zeffirelli ospita la presentazione del libro "Nino Rota. Storia del mago Doppio e della fata Giglia", scritto da Francesco Lombardi, musicologo e curatore. L’appuntamento è il 28 marzo alle ore 16,30. La presentazione, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgerà sotto forma di dialogo tra l'autore Francesco Lombardi, la studiosa di cinema Caterina D'Amico e il musicologo Emilio Sala, offrendo al pubblico un’occasione unica per approfondire il talento e l’eredità di un compositore che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e del cinema.

Il volume racconta la straordinaria avventura artistica e umana di Nino Rota, uno dei più grandi compositori del Novecento, capace di spaziare tra musica da concerto, opera lirica e colonne sonore entrate nella storia del cinema. Protetto di Toscanini, amico di Stravinskij, collaboratore di registi del calibro di Fellini, Visconti, Coppola e Zeffirelli, Rota ha saputo creare un linguaggio musicale unico, in bilico tra classicismo e innovazione. Un legame speciale con Zeffirelli. L’incontro con Franco Zeffirelli segna una tappa fondamentale della carriera di Rota. Sua è la colonna sonora del film "The Taming of the Shrew" (1967) e soprattutto quella di "Romeo and Juliet" (1968), per la quale vinse il Nastro d’Argento per la Miglior Colonna Sonora.