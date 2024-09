Letteratura, Diego De Silva a Fiesole con il suo ultimo libro

Fiesole, 21 settembre 2024- Lo scrittore Diego De Silva torna a Fiesole, dove nel 2001 vinse il Premio Narrativa Under 40 con il suo secondo romanzo “Certi bambini”, per presentare il suo nuovo libro “I titoli di coda di una vita insieme” (ed. Einaudi), mercoledì 25 settembre alle 18.30.

Con l’acclamato autore napoletano, sulla Terrazza del Teatro Romano o, in caso di pioggia, nella Sala del Basolato, ci saranno il Sindaco di Fiesole Cristina Scaletti e le musiche di Michele Staino al contrabbasso e Giovanni Benvenuti al sax. Nella nuova opera, senza rinunciare all’ironia che lo contraddistingue, come modo di illuminare ciò che conta, Diego De Silva riesce a raccontare con forza, attraverso le voci di Fosco e Alice – protagonisti del romanzo - le speranze, le delusioni, le felicità sepolte, il complicato groviglio di sentimenti che accompagnano da sempre la fine di un amore. L’evento è organizzato nell’ambito della rassegna Felicità Metropolitane, giunta alla sua ottava edizione, dall’Associazione culturale La Nottola di Minerva ETS, con il contributo della Città Metropolitana e la collaborazione di Tram di Firenze S.p.A., del Comune di Fiesole e della Biblioteca di Fiesole.

“Una enorme gioia, come Sindaco e come appassionata lettrice, ospitare a Fiesole un autore come Diego De Silva, che con la sua ironia e la sua penna, è interprete acuto del nostro tempo e della nostra società. È una immensa soddisfazione pensare che proprio Fiesole, dove vinse il nostro Premio Narrativa Under 40 nel 2001, sia stata una delle prime tappe del suo successo e che oggi ci torni, come uno dei più stimati e apprezzati scrittori italiani. - dice il Sindaco Cristina Scaletti, che continua - La promozione della cultura è uno dei compiti prioritari delle Istituzioni e la valorizzazione della narrativa contemporanea ne è un aspetto centrale, perché tappa fondamentale per stimolare le persone ad avvicinarsi alla lettura. Quando ci si trova di fronte a personaggi di così grande talento come Diego De Silva, capaci di leggere l’oggi e raccontarlo a un pubblico sempre più vasto, non si può che essere felici.”

D.G.