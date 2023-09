La Rificolona accende Firenze. Ecco le iniziative nei quartieri

Firenze, 6 settembre 2023 – Torna la Rificolona, una delle feste di popolo più antiche e sentite a Firenze. Strade e piazze la sera del 7 settembre si illumineranno grazie alle luci dei lampioncini di carta, di ogni forma e colore. Sono le lanterne colorate appositamente costruite in questi giorni dai bambini e non solo. Sono molti gli appuntamenti che animeranno la città nelle prossime ore, per una celebrazione diffusa di questa tipica usanza fiorentina che trae origine da un’usanza contadina. Anni fa, la rificolona era anche il pretesto per permettere ai bambini di un tempo di giocare a farsi la guerra con le cerbottane. Con il ritornello “ona ona ona, oh che bella rificolona, la mia l’è coi fiocchi la tua l’è coi pidocchi“ si saluta l’estate che volge al termine e ci si prepara ad accogliere l’autunno che sta arrivando con spensieratezza e serenità. Ecco le sue antiche origini e gli appuntamenti, quartiere per quartiere. Le origini della Rificolona La festa della Rificolona è databile almeno al XVI o XVII secolo e coinvolge tutta la città. La tradizione è legata alla vigilia della Natività della Madonna, quando tutti i pellegrini, durante la notte, convogliavano in piazza SS. Annunziata, in attesa dell’apertura del santuario per il giorno di festa e per la Fierucolona, illuminando il proprio cammino con lanterne di carta, le cosiddette Rificolone. L’antica tradizione risale ai festeggiamenti che avevano luogo presso la Basilica di Santissima Annunziata l’8 settembre, giorno della Natività della Vergine, e soprattutto ai preparativi della vigilia, quando numerosi pellegrini giungevano la sera del 7 settembre dal contado, illuminavano il loro percorso con questo tipo di lanterne appese in cima a dei bastoni o delle canne. Il giorno seguente nei pressi della Basilica si teneva la Fiera della Nunziata. L’origine del nome Rificolona deriverebbe dall’appellativo “Fieruculone” con cui venivano chiamate ironicamente le contadine che partecipavano a questa Fierucola. Il tradizionale cammino dall’Impruneta a Piazza SS. Annunziata Il 7 settembre, partendo dal Santuario dell’Impruneta alle ore 14.30 circa, il corteo percorrerà sedici chilometri fino ad arrivare a Firenze, in piazza Santissima Annunziata per la celebrazione della Festa come consuetudine di ogni anno. Il corteo delle Rificolone, unitamente al gruppo di pellegrini provenienti a piedi dal Comune di Impruneta, una volta giunto in piazza della Signoria, alle 20,45 circa, si unirà sull’Arengario al Gonfalone di Firenze, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Luca Milani, per poi raggiungere piazza Santissima Annunziata intorno alle 21,30. Come tutti gli anni, nella piazza che, da sempre, è il cuore dell’evento, è prevista la tradizionale adunata delle rificolone realizzate artigianalmente dai bambini, la benedizione da parte dell’Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori e la premiazione di quelle più belle. Festa alle Case Minime di Rovezzano Grande festa della Rificolona in musica per grandi e piccini alle Case Minime di Rovezzano nel Quartiere 2, in collaborazione con la Polisportiva La Nuova Usaf Asd. Il 7 settembre: dalle 18.30 appuntamento con “Firenze Suona - la scena musicale e artistica raccontata dai protagonisti” (Zona ed.) con l’autrice Elisa Giobbi e Sergio Salaorni. Modera Tony Topazio (Controradio). Dalle 19 giochi per bambini, dalle 20.30 buffet e dalle 21.30 DJ set con Fred Gramigna DJ e Tony Topazio. La Rificolona nel Quartiere 3 Sono iniziati il 5 settembre i laboratori organizzati dalla Parrocchia di San Piero in Palco e quelli del Circolo Vie Nuove che proseguiranno con orario 15-19 anche giovedì 7 settembre, quando alle ore 17 partirà dalla chiesa di Santa Maria a Ricorboli la passeggiata storica organizzata dal Quartiere 3 e che quest’anno culminerà nella visita alle Buchette del Vino e al Giardino di Villa Bardini con la presenza dello storico fiorentino Luciano Artusi e della storica dell’arte Diletta Corsini. Sempre giovedì 7 alle 18.30 alla Parrocchia del Corpus Domini al Bandino S. Messa, buffet e corteo con gli sbandieratori del gruppo “Alfieri e Musici della Valmarina” per le strade del rione. Sempre alle 18.30 alla Parrocchia di San Piero in Palco animazione per bambini, cena condivisa, preghiera con lanterne, lotteria e musica dal vivo fino a tarda sera. Dalle ore 17.30 in poi, alle Due Strade, i laboratori organizzati da “Il Paracadute di Icaro” presso la Casa delle Arti e dalle 20.45 al Galluzzo il corteo organizzato da Ccn, Centro Sportivo e Misericordia del Galluzzo con la benedizione delle Rificolone ed il giro per le strade del paese con la banda della Misericordia di Malmantile e l’animazione circense “En Piste”. Alla Nave a Rovezzano, dalle ore 21, corteo lungo l’Arno organizzato dal circolo S.R.M.S. con partenza presso l’arena all’aperto del circolo. Sette appuntamenti al Quartiere 4 “Saranno sette gli appuntamenti con la Rificolona nel nostro territorio – dice il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –. La tradizionale ricorrenza fiorentina si festeggerà dall’Isolotto storico a Canova, dal Pignone (Parco del Gasometro) a Soffiano e Ponte a Greve. Particolarmente ricco e coinvolgente il programma al Parco del Gasometro. Ecco il calendario completo delle Feste della Rificolona del 7 settembre. Dalle ore 10 alle 11 appuntamento alla BiblioteCaNova Isolotto con Nati per Leggere. Letture sotto la quercia e laboratorio di costruzione di una Rificolona. Nuovo appuntamento con “Isolottovolante” e col ciclo di incontri per bambini, che tutti i giovedì mattina fino a settembre si ritrovano in giardino per un’ora di letture libere, divertenti e fantasiose. In più, laboratorio di narrazione e costruzione di rificolone ispirate alle storie lette. Ogni bambino potrà costruire la sua originale rificolona. Dai 3 anni. A cura di Nati per Leggere e Operatori della Sezione Junior di BiblioteCaNova Isolotto. Laboratorio su prenotazione allo 055/710834 o in biblioteca. Dalle 17 la festa è anche al Social Club di via della Casella, merenda e a seguire apericena Dalle ore 18 alle 20.30 La Rificolona è con Spazio Zero per Il giovedì al Centro Culturale Canova. Laboratorio di costruzione di bellissime rificolone e parata finale nel giardino, per bambini dai 3 anni a cura di Ludoteca La Carrozza di Hans. Per informazioni telefonare allo 055710834 Dalle 18 la Rificolona del Gasometro di San Frediano, fino alle 19.30. Spazio a laboratori di costruzione rificolona e pop up per bambini a cura di Cooperativa L’Abbaino e Fondazione Angeli del Bello, fino ad esaurimento materiali. Previste attività ad accesso libero; ore 19.30-21 La Nuova Pippolese in concerto itinerante nel parco; ore 21-22.30 musica per tutte le età, con Luca Lux, Circolo Culturale Età Libera, Gelati gratis per bambini del quartiere presso il Circolo; ore 21.30-23.30 Dj Set Red Moon Santarosa Bistrot, Gioco dell'Oca gigante, a cura del Centro di Solidarietà di Firenze. Dalle 18.30 al giardino della Casa del Popolo di Ponte a Greve, via Pisana 809, giochi e musica per grandi e piccini. A ogni bambino sarà regalata una rificolona offerta dall’Associazione il Ponte. A fine serata: Giropizza, bibita e dolce (adulti 13 euro, bambini 10 con prenotazione obbligatoria). Tel. 055/780700. Dalle 18.30 al Circolo Pensionati Isolotto (ex Baracche Verdi), via delle Mimose 8 si festeggia la Rificolona con musica e tanto divertimento: ore 18.30-20 penne al sugo del Circolo; ore 20 gelato per tutti i bambini; ore 21 corteo delle Rificolone dal Circolo fino al Sagrato della Chiesa per la tradizionale benedizione delle Rificolone. Dalle 20 alla pista di pattinaggio Il Boschetto, via di Soffiano, 11, alle ore 20 sfilata della società sportiva Asd Il Boschetto, alle ore 21 sfilata delle Rificolona, alle ore 21.30 esibizione dei campioni e a seguire premiazione delle Rificolone più belle e baby dance per tutti. Due giorni di eventi al Quartiere 5

Tanti gli eventi per festeggiare insieme la tradizione fiorentina della rificolona al Quartiere 5. Giovedì 7 settembre al Giardino delle Medaglie d’Oro, via Baracca, in collaborazione con Auser Q5 alle 16 Laboratorio delle rificolone. Alle 21 Sfilata delle rificolone. Presso l’Atletica Castello, in via Reginaldo Giuliani, 518 alle 21 Festa della Rificolona. Presso il Giardino Regina della Pace, in via di Caciolle, 1, in collaborazione con Ccn Carlo del Prete, alle 21.30 Festa della Rificolona. Presso l’Sms di Rifredi, in via Vittorio Emanuele II, 303, in collaborazione con il Ccn Dalmazia, alle18 “Rificolona: alla riscoperta delle tradizioni”. Presso la Chiesa di San Biagio a Petriolo, in via San Biagio a Petriolo, 18 in collaborazione con l’Oratorio Casa Rossa, alle 21.15 Processione per le vie di Petriolo e Peretola. Venerdì 8 settembre, presso la Chiesa di San Martino a Brozzi, in via San Martino a Brozzi, 39 alle 21.30 Sfilata del carro e delle rificolone (ritrovo ore 20.45). Maurizio Costanzo