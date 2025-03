La “Casa dei libri” di Spadolini apre le sue porte per le Giornate delle case museo

Firenze, 24 marzo 2025 – La villa "Il tondo dei cipressi" di Giovanni Spadolini partecipa alle Giornate Internazionali delle Case Museo, iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Sabato 5 e domenica 6 aprile, su prenotazione obbligatoria, i visitatori potranno entrare negli ambienti in cui visse lo storico, giornalista e uomo politico fiorentino, godendosi visite guidate che partiranno ogni ora alle 15, 16 e 17.

Meglio conosciuta come “Casa dei libri” o "Il tondo dei cipressi", la villa – costruita negli anni Sessanta del secolo scorso – domina dall’alto i monumenti più celebri di Firenze e all’interno conserva un ricco patrimonio culturale: la prestigiosa biblioteca con volumi antichi, le raccolte di cimeli napoleonici e risorgimentali, oltre a opere di artisti toscani come Guido Spadolini, Ottone Rosai e Ardengo Soffici, affiancati da maestri provenienti dal resto d’Italia, come Giorgio Morandi e Nino Caffé.

L’atmosfera rimasta inalterata dal 1978 al 1994, periodo in cui Spadolini abitò la villa, regalerà ai visitatori un autentico tuffo nel passato. Non a caso, l’edificio è vincolato dalla Soprintendenza quale patrimonio storico nazionale, e oggi è sede della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Durante la due giorni di apertura, sarà possibile apprezzare ogni sala e corridoio con l’ausilio di guide esperte che illustreranno i tesori artistici, storici e culturali custoditi nella dimora.

Il giardino, teatro dell’Assedio di Firenze del 1530, fa da cornice a una visita che unisce storia, arte e la passione di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale italiano. Per partecipare, è necessaria la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo: [email protected]