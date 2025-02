José González all’Estate Fiesolana: al via la corsa ai biglietti

Firenze, 18 febbraio 2025 - Cantautore tra i più apprezzati della scena internazionale, sound raffinato e profondo, José González sarà in concerto sabato 12 luglio al Teatro Romano di Fiesole, per l’unica data italiana del tour 2025 promossa da Ponderosa. Il concerto è organizzato dall’agenzia A-live nell’ambito del festival Estate Fiesolana 2025..I biglietti, posti numerati da 40,25 a 51,75 euro, sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Classe 1978, sul passaporto di José González, alla voce nazionalità, c’è scritto “svedese”, ma sarebbe più corretta la dicitura “mondo”. Un musicista in continua evoluzione che, dal vivo come in studio, non conosce limiti né latitudini, unendo con eleganza l’essenza alla forma. José González fonde magistralmente folk, indie, pop e influenze latine, traendo linfa anche dalle sue origini argentine. Un sound che lo ha imposto a livello internazionale sin dal primo album “Veneer”, pubblicato nel 2003 e trainato dal singolo "Heartbeats", utilizzato in diverse pubblicità e colonne sonore di film. Da allora altri tre album, fino all’ultimo “Local Valley” con cui ha ampliato la sua palette sonora, mantenendo la poetica essenziale che lo contraddistingue. E poi, milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming, tour e riconoscimenti in tutto il mondo.