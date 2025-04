Jonathan Canini, nuova data a Firenze il 22 maggio: parte la corsa ai biglietti

Firenze, 12 aprile 2025 - Oltre 30.000 spettatori, quasi 80 repliche e un successo inarrestabile. Nuovo campione della comicità toscana, Jonathan Canini porta il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me” lunedì 14 aprile a Firenze, in un Teatro Puccini straesaurito da mesi. Per venire incontro alle richieste è stata aggiunta una replica, martedì 22 aprile e… sold out in prevendita anche questa. Ecco quindi la terza replica fiorentina, giovedì 22 maggio sempre al Teatro Puccini: i biglietti sono ancora disponibili sul sito del Teatro Puccini, su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). E le buone notizie non finiscono qua: raddoppi di data e nuovi appuntamenti sono in programma sabato 10 maggio al Teatro Salvini di Pitigliano, mercoledì 21 maggio al Garibaldi di Prato, martedì 27 maggio al Politeama di Poggibonsi, mercoledì 13 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano e giovedì 23 ottobre al Corsini di Barberino di Mugello. Programma completo sul sito ufficiale www.jonathancanini.it e sui canali social di Jonathan Canini. Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta. Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto è arricchito dalla presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone. A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio: epigono della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini - Jonathan Canini ha oltre oltre un milione di followers, i suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase.

