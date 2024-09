Outlet di Barberino, arriva J-Ax: chiacchiere e musica con i fan

Firenze, 27 settembre 2024 – Doppio appuntamento d’eccezione al Barberino Outlet, dove sarà protagonista la musica e la solidarietà. Nell’ambito del format Goodbye Summer, che ha già ospitato artisti come Ermal Meta e BigMama, il 28 settembre salirà sul palco J-Ax, uno degli artisti più amati della scena musicale italiana. Dalle 18 alle 19 racconterà la sua carriera attraverso un'intervista alternata a uno showcase dei suoi successi più noti, ripercorrendo oltre 30 anni di carriera, dagli anni '90 ad oggi. L'evento è gratuito e si terrà nell'area dell'Outlet. Per i posti a sedere, sarà necessario ritirare un pass al Guest Service dalle 10 del giorno stesso, fino a esaurimento posti. Domenica 29 settembre appuntamento con la solidarietà. Barberino Outlet infatti sarà presente con un gazebo alla manifestazione Corri la Vita, a Firenze in Piazza della Repubblica. Nell’ambito del Villaggio della Salute, il centro offrirà tessere sconto e gadget, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sui temi della salute e della prevenzione.