Firenze, l'attore James Franco presenta il film ‘Hey Joe’ alllo Spazio Alfieri

Firenze, 27 novembre 2024 - James Franco arriva a Firenze e sarà ospite allo Spazio Alfieri per ‘Hey Joe’. Sabato 30 novembre alle 21.30 la proiezione sarà introdotta dall'attore Franco e dal regista Claudio Giovannesi. Il film sarà in sala da giovedì 28 novembre, alle ore 15.30 e 19.30. James Franco, attore e regista eclettico, si è guadagnato una stella nella Walk of Fame sull’Hollywood Boulevard, a Los Angeles, grazie ai suoi tanti ruoli di successo in film come Spider Man, 127 Ore (che gli è valso una nomination agli Oscar), passando per la commedia irriverente The Interview e il lato trasgressivo di Spring Breakers. Franco, una delle personalità più poliedriche di Hollywood torna sul grande schermo sotto la regia di Claudio Giovannesi. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Hey Joe ci porta nella Napoli del 1971 dove fa ritorno Dean Barry, un veterano americano che durante la Seconda guerra mondiale ha avuto una relazione con una ragazza napoletana.

L'uomo torna in Italia alla ricerca del figlio, nato da quella relazione, che non ha mai conosciuto. Dean vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma suo figlio ormai è un giovane uomo, cresciuto nella malavita sotto la protezione di un boss del contrabbando e non dimostra alcun interesse per il padre americano. Splendidamente interpretato da un intenso, fragile e spaesato James Franco e da Francesco Di Napoli, il lungometraggio segna il ritorno dietro la macchina da presa di Claudio Giovannesi, cinque anni dopo La paranza dei bambini. Dopo le borgate romane di Alì ha gli occhi azzurri e il carcere minorile di Fiore, il regista romano torna a Napoli, dove aveva già girato due episodi di Gomorra e La paranza dei bambini, interpretato sempre da Francesco Di Napoli. Giunto al quinto lungometraggio in quindici anni di attività, Claudio Giovannesi dimostra di essere uno dei talenti più puri e maturi del cinema italiano del nuovo millennio. Maurizio Costanzo