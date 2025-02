Firenze, torna al cinema dopo 25 anni ‘In The Mood For Love’ in versione 4K

Firenze, 15 febbraio 2025 - Un nuovo evento speciale a Giunti Odeon, con la proiezione di In The Mood For Love, il capolavoro di Wong Kar-wai, che torna sul grande schermo a 25 anni di distanza dalla sua uscita nelle sale di tutto il mondo, in una nuova versione 4K (in originale cantonese con sottotitoli in italiano). Appuntamento per tutti lunedì 17 febbraio (ore 21) per rivivere le emozioni di uno dei più importanti film d’amore del nuovo millennio.

Il film è ambientato a Hong Kong, nel 1962. Chow (Tony Leung), redattore capo di un quotidiano locale, trasloca con sua moglie in un nuovo appartamento situato in un immobile abitato per lo più da persone della comunità di Shanghai. Incontra Li-zhen (Maggie Cheung), una donna giovane e molto bella, che si è appena trasferita lì insieme a suo marito. La donna lavora come segretaria in una ditta di esportazioni, mentre suo marito è rappresentante per conto di una società giapponese, pertanto viaggia frequentemente per affari. Dato che anche sua moglie è spesso fuori casa, Chow trascorre molto tempo in compagnia di Li-zhen. Si ritrovano spesso a giocare a mah-jong o a discutere degli ultimi pettegolezzi. Chow e Li-zhen diventano molto amici, fino a quando scoprono che i loro rispettivi coniugi hanno una relazione… Un capolavoro senza tempo, dove ogni inquadratura è un'opera d’arte, una storia d’amore struggente e sensuale da vedere e rivedere. Maurizio Costanzo