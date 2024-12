I Korn sul palco di Firenze Rocks: al via le prevendite

Firenze, 10 dicembre 2024 – Firenze Rocks annuncia il terzo headliner dell’edizione 2025, i Korn. Si esibiranno il 13 giugno alla Visarno Arena, nella stessa giornata sul palco anche Public Enemy, Enter Shikari e Soft Play. I Korn sono i secondi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. Una delle band più influenti della scena metal mondiale e pionieri del genere nu metal si esibiranno venerdì 13 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa italiana. Insieme ai Korn, nella stessa giornata, saranno presenti Public Enemy, Enter Shikari e Soft Play. Dopo aver segnato un'era con il loro suono innovativo e la loro capacità di mescolare metal, rap, rock alternativo e atmosfere inquietanti, i Korn tornano in Italia per un concerto che promette di essere una vera e propria celebrazione della loro carriera. Fin dagli albori della loro ascesa negli anni '90, i Korn hanno cambiato il panorama musicale mondiale, spingendo i confini del nu-metal e influenzando generazioni di artisti e fan. Dal loro album di debutto omonimo nel 1994 hanno cambiato le sorti della musica metal, grazie al sound oscuro e sperimentale e grazie ai temi quali protesta, dolore, disagio, sofferenza, solitudine e redenzione.Ogni performance dal vivo dei Korn è un'esperienza unica, un turbinio di emozioni e potenza sonora che travolge e coinvolge il pubblico in modo indimenticabile. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 11 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrandosi gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app Firenze Rocks (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play). La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10 di giovedì 12 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it. La giornata del 13 giugno vedrà sul palco della Visarno Arena i Public Enemy, noti per aver cambiato per sempre il panorama musicale e culturale, sono diventati simbolo di ribellione, protesta e consapevolezza sociale, utilizzando la musica come strumento di denuncia e di cambiamento. Fin dagli inizi della loro carriera, il gruppo capitanato da Chuck D e Flavor Flav ha saputo affrontare temi cruciali come la disuguaglianza razziale, la violenza della polizia, la povertà e le ingiustizie sociali, trasformando il loro rap in un potente mezzo di comunicazione e attivismo. Brani come Fight The Power, Don't Believe The Hype e Bring The Noise sono diventati inni di una generazione, con il loro messaggio di unità, lotta e consapevolezza che ha travalicato i confini del rap per diventare un patrimonio culturale condiviso in tutto il mondo. Gli Enter Shikari, con il loro inconfondibile mix di post-hardcore, elettronica, punk e rock sperimentale, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, spingendo costantemente i confini del suono e creando una connessione unica con i loro fan. Sin dal loro debutto, la band ha saputo fondere generi musicali in modo audace, dando vita a un sound che è allo stesso tempo emotivo, potente e innovativo. La capacità di mescolare riff taglienti, beat elettronici e testi profondi ha permesso agli Enter Shikari di emergere come una delle band più originali e rispettate della scena musicale contemporanea. E infine i Soft Play, la band che ha continuato a evolversi, rimanendo fedele al loro spirito di sperimentazione musicale e al loro stile audace. I Soft Play esplorano nuove sonorità, arricchendo il loro repertorio con elementi più elettronici e sofisticati, ma mantenendo intatta quella grinta e quella passione che li hanno resi noti al grande pubblico. Maurizio Costanzo