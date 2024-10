Gli Oasis tornano in scena: a Firenze il concerto della tribute band

Firenze, 31 ottobre 2024 - La notizia della reunion degli Oasis ha fatto il giro del mondo scatenando l’entusiasmo di milioni di fan con i sold out di tutte le date annunciate per la prossima estate. L’attesa nei prossimi mesi sarà spasmodica per rivedere su un palco insieme Liam e Noel; per dare un’anticipazione di ciò che sarà l’evento musicale del 2025, i Rubbish – Oasis tribute band portano in scena un set che fa rivivere l’originalità, il sound e la carica di un concerto dei fratelli Gallagher. L’occasione giusta arriva a Firenze: sabato 2 novembre infatti i Rubbish saranno in concerto al Viper Theatre di Via Pistoiese con la serata Definitely Maybe – 30th anniversary per celebrare i 30 anni dall’uscita del primo album della band “Definitely Maybe” nel 1994. Un appuntamento per far crescere anche in Toscana l’attesa per il ritorno della band di Manchester. I Rubbish – Oasis tribute band sono una delle tribute più attive nel panorama italiano per quanto riguarda la musica del più importante gruppo Brit degli anni 90: nati in Toscana nel 2010, nel corso degli anni hanno suonato in tutta Italia con varie esperienze all’estero, in particolare in Inghilterra con applauditissime serate a Londra e più recentemente proprio a Manchester. “Da quasi 15 anni portiamo in tour la nostra passione – spiega Andrea Fonti, il Liam Gallagher e frontman dei Rubbish. Durante i nostri concerti vediamo ogni volta quanto gli Oasis abbiano davvero lasciato un segno nelle vite di tante persone. Questa reunion ci spinge a mettere ancora più energia nei nostri live e come tutti i veri fan anche noi non vediamo l’ora di ritrovarli insieme sul palco”. L’evento è organizzato in collaborazione con Viper Theatre e Oasis Mania Fanpage. Biglietti sul circuito TicketOne. Maurizio Costanzo