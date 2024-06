Giardini della Bizzarria, tornano gli eventi per bambini nelle ville medicee

Firenze, 4 giugno 2024 - Mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione 2024 della rassegna “I giardini della Bizzarria”, l’atteso programma estivo di visite e laboratori per adulti e famiglie della Villa medicea La Petraia e del Giardino mediceo di Castello, parte del nuovo museo autonomo “Ville e residenze monumentali fiorentine” di recente istituito dal Ministero della Cultura, diretto da Federica Bergamini, a cura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana insieme all’associazione Culter, sostenuto da Unicoop Firenze e dal Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate fiorentina 2024.

La rassegna realizzata e coordinata da Marco Mozzo e Giulia Coco con il supporto organizzativo di Stazione Utopia si inaugura il 20 e il 22 giugno con i primi appuntamenti nella Villa medicea della Petraia e nel Giardino della Villa medicea di Castello, prima di una lunga pausa estiva e dell’articolato calendario di appuntamenti che prenderà il via a settembre per offrire, come di consueto, la possibilità ai visitatori di conoscere con inediti punti di vista e approfondimenti la storia e le collezioni delle Ville e Giardini medicei patrimonio dell’Unesco, dove le testimonianze artistiche dialogano con l’architettura vegetale e lo straordinario patrimonio botanico e naturalistico.

Giovedì 20 giugno alle ore 17 nella Villa medicea La Petraia torna con una nuova replica la visita spettacolo di e con Francesco Gori “Fasti medicei” che narra la storia della famiglia Medici a partire dagli episodi rappresentati negli affreschi del Volterrano nel Cortile di Villa La Petraia. Nel loggiato si possono infatti ammirare l’incontro fra papa Leone X e Francesco I di Francia, Caterina de’ Medici con i figli, Maria de’ Medici regina di Francia con i figli, il predominio della Toscana sul mare e molte altre storie, infine ai margini della scena dedicata a Alessandro I de’ Medici il Volterrano firma la sua opera con il suo autoritratto. Per la concomitanza con lo spettacolo, la visita alla Villa medicea delle ore 17 è annullata.

Protagonista assoluta dell’appuntamento di sabato 22 giugno alle 9,30 al Giardino della Villa medicea di Castello è la Grotta degli animali appena restaurata con la visita narrata per bambini dai 6 ai 10 anni “La scimmia e il segreto delle mescolanze” a cura di Sara Aurigi. Seguendo gli animali della Grotta che dall’epoca di Cosimo I prendono vita di notte e animano il giardino, i bambini scoprono i segreti dell'acqua e della botanica, le curiosità sui frutti e i fiori, le storie dei giardinieri. Attraverso attività di osservazione e deduzione, i partecipanti risolveranno gli indovinelli della scimmia Bizz che in cambio, racconto dopo racconto, regalerà loro i semi della conoscenza.

E ancora appuntamento sabato 20 luglio alle 9,30 visita tematica in inglese “Lo zoo di pietra: la Grotta degli animali e il suo giardino” a cura di Marta Baglivo, storica dell’arte e guida turistica. (Per ragioni conservative in questa data i giochi d’acqua non saranno in funzione). In coincidenza con l’anniversario dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici, Granduca di Toscana e di Giorgio Vasari, la visita consentirà di ammirare la celebre Grotta, detta anche ‘del diluvio’: un vero e proprio teatro delle acque, voluto da Cosimo I, allegoria del potere in forma di meraviglia posta a coronamento del giardino. Al suo interno, tre vasche monumentali con tre composizioni scenografiche e teatrali, con decine di mammiferi, pesci, crostacei e molluschi, creano l’effetto di un serraglio che sembra animarsi quando le pietre di colori differenti, ispirate al vello originale dell’animale, si bagnano per effetto degli oltre cento zampilli che fuoriescono dal pavimento, dalle volte e dalle bocche di alcuni animali.

Settembre sarà poi il mese delle declamazioni dantesche di Riccardo Pratesi, dei laboratori di danze rinascimentali e barocche a cura di Angelo Paolo de Lucia, dello spettacolare ballo ottocentesco con ballerini in costume d’epoca della “Società di Danza Firenze”, sempre insieme alle repliche dei percorsi narrativi e sensoriali per i più piccoli, delle visite tematiche e degli appuntamenti di living history con il duca Cosimo I de' Medici in persona. Tutte le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria, informazioni su: museitoscana ; [email protected].

