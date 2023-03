Galleria dell'Accademia, apertura serale straordinaria per il compleanno di Michelangelo

Apertura straordinaria della Galleria dell'Accademia, nella foto la presentazione dell'iniziativa

Firenze, 2 marzo 2023 - Lunedì 6 marzo, dalle 19 alle 21, la Galleria dell’Accademia di Firenze festeggia il compleanno di Michelangelo (6 marzo 1475) insieme al sesto anno di vita dell'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze con una serata speciale, organizzata dagli Amici, per i soci e per chi volesse farne parte, iscrivendosi o nei giorni precedenti o quella sera stessa



“Ringrazio calorosamente - afferma Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze - l'Associazione degli Amici della Galleria che ci sostiene, ormai dal 2017, nel portare avanti numerose iniziative. Il loro è un aiuto prezioso che coinvolge nelle nostre attività giovani, fiorentini, italiani e moltissimi stranieri che adorano questo museo e hanno piacere nel viverlo in modo più diretto.” “Il prossimo 6 marzo - prosegue Fausto Calderai, presidente dell’Associazione - noi vecchi e nuovi Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze troveremo un Museo nuovo nelle luci, nell’aria, nei colori e in tante novità che meritano una passeggiata attraverso opere d’arte bellissime e varie, conservate magnificamente da tutti coloro che lavorano per la Galleria con amore e competenza rari. Noi Amici siamo a fianco del Museo con grande orgoglio e speriamo di festeggiare il compleanno di Michelangelo con tanta partecipazione.”



Lunedì 6 marzo, sarà organizzata un'apertura straordinaria, dalle ore 19 alle 21, con una visita esclusiva ai nuovi allestimenti museali e alla mostra I Bronzi di Riace un percorso per immagini, accompagnati dalle musiche eseguite da alcuni allievi del Conservatorio Luigi Cherubini: Alice Aniksztejn e Apolline Leveque, duo chitarre; Cosimo Boschi, violoncello; Gregorio Del Vecchio, clarinetto. La partecipazione è riservata ai soci dell'Associazione, ma è possibile associarsi, anche nei giorni precedenti, online sul sito degli Amici della Galleria dell’Accademia di Firenze (Friends of David) o direttamente il 6 marzo all'entrata della Galleria. Vi aspettiamo per festeggiare insieme Michelangelo! E non dimenticate che i soci dell’Associazione hanno l’entrata in Galleria, gratuita e prioritaria, valida per un anno e molti altri benefit. L'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze è nata nel 2017 da un’idea di Cecilie Hollberg e ha continuato a perseguire il proprio obiettivo di sostegno al museo, collaborando a varie attività, tra cui: l'invio della newsletter settimanale; l’organizzazione di alcuni eventi di David 140; e Chatta col David, chatbot basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato attraverso una collaborazione tra il Museo, l'Accademia di Belle Arti di Firenze e altre università internazionali, che consente agli utenti del sito web di interagire direttamente con l'alter ego del David. Contatti: Associazione Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze [email protected]





