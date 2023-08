"Foresta maestra", primo festival rigenerativo su Vallombrosa

Reggello (Firenze), 29 agosto 2023 - Per tre giorni Vallombrosa e le sue potenzialità ancora inespresse sono al centro di “Foresta maestra". primo festival rigenerativo sulla montagna di Firenze: dal 1° al 3 settembre in programma seminari, passeggiate, trekking, concerti e molto altro che consentiranno di scoprire uno dei luoghi più suggestivi del territorio fiorentino. “Proseguiamo il percorso che abbiamo intrapreso da qualche mese – spiega Angelo Rabatti, presidente dell’associazione Vallombrosa Foresta di Firenze -. Vorremmo fare di questo luogo un modello di buone pratiche a salvaguardia dell’ambiente, rendendola una località montana completamente sostenibile; un luogo di riferimento per la formazione e il dibattito in tema di ambiente ed ecosostenibilità, anche attraverso la valorizzazione della sua foresta e del territorio. Vogliamo rafforzare i legami di Vallombrosa con Firenze, che hanno le loro radici nella tradizione monastica fondata da Giovanni Gualberto, e candidare Vallombrosa ad essere la vetrina ambientale della città”. Il Festival è stato organizzato col sostegno della Regione Toscana, dei Comuni di Firenze e Reggello e della Città Metropolitana di Firenze, nonché dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Il programma di questa prima edizione del festival è ambizioso e non a caso parte non dal territorio reggellese, ma dal cuore di Firenze: il primo settembre alle 11 nella chiesa di Santa Trinita si incontreranno Yuval Avital, Mario Ferraguti e le autorità religiose e civili per parlare della foresta fiorentina. Gli intermezzi musicali sono affidati a Letizia Fuochi. Il 2 settembre ci si trasferisce nel bosco con passeggiate botaniche e un laboratorio erboristico, il raduno delle Ebike a cura di Babbo Bike e visite guidate all’arboreto sperimentale coi carabinieri forestali. Per tutta la giornata ci sarà un mercatino locale con la Proloco e nel pomeriggio nella sala capitolare dell’Abbazia un incontro sulla salute attraverso le piante. Alle 17,30 nel pratone di Vallombrosa, concerto in acustico curato da Apollo Festival con i cantautori Dente, Clavdio, Delvento e Bianco. Domenica mattina trekking dalla stazione di Sant’Ellero sulla vecchia cremagliera fino Saltino col Cai Pontassieve. Poi ancora visite all’arboreto e mercatino; alle 15 nell’Abbazia incontro interconfessionale con la Scuola fiorentina per l’educazione al dialogo interreligioso e interculturale. Alle 18 in chiesa il festival sarà chiuso dal concerto di artisti del Coro del Maggio musicale Fiorentino con lo Stabat Mater di Pergolesi e poesie di Alda Merini. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito vallombrosafirenze.org.