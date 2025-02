Firenze, voci e suoni dalla Corea del Sud al cinema la Compagnia

Firenze, 11 febbraio 2025– Una donna con un microfono dorato e cuffie gialle, immersa in un’atmosfera vivace e colorata tra fiori e farfalle, immagini tipiche della primavera in Corea del Sud, che ne simboleggiano la fusione tra tradizione e innovazione, elementi chiave del cinema coreano contemporaneo, sono i protagonisti del manifesto della 23esima edizione del Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, da oggi svelato sui social della manifestazione che si terrà a Firenze dal 20 al 29 marzo al cinema La Compagnia di Firenze. “Un viaggio non solo visivo ma anche sonoro è quello che si prospetta per la nuova edizione del festival - spiega Riccardo Gelli, ideatore e direttore del festival - e descrive il nuovo manifesto, da oggi visibile sui social della manifestazione come un'immagine evocativa che celebra l'unione tra cinema, musica e cultura visiva coreana, con un tocco di eleganza e modernità. Farfalle, colori vibranti e dettagli raffinati per un viaggio totalmente immersivo nel mondo del cinema coreano”. Il festival ha già annunciato gli ospiti di questa edizione come l’attore Hwang Jung-min, il regista Na Hong-jin, ai quali si aggiungono, tra gli altri, Lee Jong-pil, regista del film di apertura “Escape”; Choo Chang-min, regista di “Land of Happiness”; Kim Jong-kwan, rinomato regista di cortometraggi, Chung Sun-young, la regista del film di chiusura “A Girl with Closed Eyes”. Per dieci giorni il festival proporrà al pubblico una selezione di film sudcoreani che spazia dalle sezioni storiche come Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2024; una vetrina del cinema indipendente con la sezione Korean Cinema Today; la selezione di cortometraggi in Corto, Corti! e Webtoon, sui fumetti digitali. Oltre alle proiezioni, il programma prevede masterclass, incontri con gli autori e momenti di approfondimento culturale. La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi e co-diretta dalla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC - Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturale coreano in Italia e KOFA - Korean Film Archive. Maurizio Costanzo