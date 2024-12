Firenze, vivere in anteprima le città del futuro con un’esperienza immersiva

Firenze, 13 dicembre 2024 – Esplorare il proprio futuro immergendosi nell’atmosfera creativa di Firenze e Roma. È quanto propone Accademia Italiana per gli Open Day organizzati dall’istituto di alta formazione dalla forte vocazione internazionale, dal 1984 punto di riferimento nella formazione per le industrie creative della moda, del design, della comunicazione visiva e della fotografia, nel giugno 2020 entrato a far parte del Gruppo AD Education, network internazionale specializzato nell’alta formazione per le discipline creative ed artistiche che riunisce 20 scuole e 70 campus in Francia, Italia, Spagna e Germania per un totale di oltre 35.000 studenti. L’invito è rivolto a tutti i futuri talenti del design e delle arti visive, per scoprire i percorsi formativi e vivere una giornata all’insegna della creatività. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i corsi triennali e biennali offerti dall’Accademia, visitare le sedi storiche e moderne di Firenze e Roma e partecipare all’Instant Contest, organizzato in collaborazione con The Social Hub. Il vincitore del contest si aggiudicherà un soggiorno esclusivo per due persone presso gli Hub di Roma o Firenze, comprensivo di visita a un museo a scelta e accesso a lezioni speciali in aula. La giornata inizierà con una presentazione dell’offerta formativa e una visita guidata agli spazi di Accademia Italiana, un’occasione per esplorare gli ambienti creativi e conoscere i docenti. Subito dopo, verrà lanciato l’Instant Contest, che coinvolgerà i partecipanti nello sviluppo di un progetto originale da completare entro le 13, momento in cui verranno raccolti gli elaborati e annunciato il vincitore. Nel pomeriggio, gli aspiranti studenti avranno la possibilità di sostenere il test di ammissione, previa prenotazione. Tutti i presenti all’Open Day che si iscriveranno entro il 31 gennaio 2025 potranno inoltre beneficiare di uno sconto speciale del 20% sulla retta di frequenza, un’opportunità unica per trasformare il proprio sogno in realtà. Accademia Italiana e The Social Hub condividono una visione comune: creare un ambiente creativo, inclusivo e stimolante per i giovani, favorendo lo scambio culturale e il talento. Questo evento rappresenta un’occasione per scoprire come la passione per il design, la fotografia e le arti visive possa tradursi in un progetto di vita grazie a una community internazionale e a percorsi formativi riconosciuti dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Link di prenotazione: https://orientamento.accademiaitaliana.com/home-0?hs_preview=rOdMsxen-182663013893. Accademia Italiana (www.accademiaitaliana.com), Istituto di Alta Formazione dalla forte vocazione internazionale con sede a Firenze e Roma, è, dal 1984, punto di riferimento nella formazione per le industrie creative della moda, del design, della comunicazione visiva e della fotografia. Grazie a un corpo docenti costituito da affermati professionisti del settore, AI combina formazione teorica e attività pratica e laboratoriale, offrendo inoltre la possibilità di seguire le lezioni in doppia lingua, italiano/inglese. Oggi l’offerta formativa si compone di corsi di laurea triennale (accreditati dal MIUR nel 2012) – in Fashion Design, Design, Fotografia, Graphic Design e Design del Gioiello – oltre a sei nuovi bienni specialistici, legalmente riconosciuti dal MUR alla fine del 2019 – Fashion textile design, Fashion design and management, Interior Design, Product Design, Graphic Design, Fotografia. L’ampliamento della proposta di studi, consolida una storia importante che ha visto passare nelle aule dell’istituto grandi nomi della creatività internazionale quali Vivienne Westwood, Oliviero Toscani, Rik Owens, Carla Fendi, Alessandro Mendini, Domenico Guzzini, Brunello Cucinelli e molti altri. Nel giugno 2020 entra a far parte del Gruppo AD Education, network internazionale specializzato nell’alta formazione per le discipline creative ed artistiche che riunisce 20 scuole e 70 campus in Francia, Italia, Spagna e Germania per un totale di oltre 35.000 studenti. La sede di Accademia Italiana si trova presso The Social Hub San Lorenzo a Roma. Il complesso, nella sua interezza, aprirà i battenti nella primavera 2025 ed ospita l’istituto già dal 2022. About The Social Hub - Con l’obiettivo di creare una società migliore The Social Hub, società certificata B Corp, è pioniera nel settore dell’ospitalità ibrida, offrendo spazi dove i propri ospiti possono imparare, soggiornare, lavorare e divertirsi. Con hotel situati nelle città più dinamiche d’Europa, The Social Hub unisce le persone per creare una comunità unica di viaggiatori, studenti, professionisti, residenti e altro ancora. Dalle strutture alberghiere, camere per studenti e co-working, ad auditorium, palestre, spazi per eventi e iniziative di impegno sociale, tra cui la TSH Talent Foundation, The Social Hub è il posto dove le persone si incontrano e possono imparare l'una dall'altra, dove trovare e costruire una comunità, dove le relazioni si sviluppano, le idee prendono vita e si realizzano cambiamenti significativi. Fondata nel 2012, The Social Hub ha sede ad Amsterdam e conta più di 1.000 dipendenti. Sono 23 le sedi complessive di The Social Hub, inclusi 18 hotel e oltre 10.000 camere attualmente attive tra le proprietà aperte ad Amsterdam (due hub), Barcellona, Berlino, Bologna, Delft, Eindhoven, Firenze, Glasgow, Groningen, Maastricht, Madrid, Parigi, Rotterdam, San Sebastián, L'Aia, Tolosa e Vienna. Attualmente sono in fase di sviluppo cinque hub che apriranno a Porto e Firenze Belfiore, Roma nel 2025 e Lisbona e Torino più avanti.