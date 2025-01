Firenze, va in scena il musical West Side Story al teatro Verdi

Firenze, 13 gennaio 2025 – Al Teatro Verdi di Firenze da giovedi 16 a domenica 19 gennaio va in scena West Side Story il musical, adattamento e regia Massimo Romeo Piparo. Spettacoli ore 20,45, domenica ore 16,45. È l’unica data in Toscana. Il Musical West Side Story, nella versione adattata per il pubblico italiano, si annuncia come una delle novità più attese della stagione teatrale del Teatro Verdi. Lo spettacolo promette intense emozioni grazie alla grandiosa colonna sonora eseguita dal vivo sul palco del Verdi e da una trama dai toni forti, come l’amore contrastato tra due giovani e la rivalità tra due gang contrapposte. Ambientato nell’Upper West Side a New York nella metà degli anni ‘50, il musical è liberamente tratto dal Romeo e Giulietta di Shakespeare. Interamente musicato dal compositore statunitense Leonard Bernstein, il musical segnò un punto di svolta nel teatro musicale, trasformando il genere in grado di affrontare problemi rilevanti e non solo di puro intrattenimento. Il musical si svolge prima che un forte fenomeno di rigenerazione urbana nei primi anni ’60 cambiasse radicalmente la zona da quartiere multietnico e popolare a raffinato quartiere residenziale, sorto intorno al Lincoln Center. West Side Story è stato rappresentato in tutto il mondo, in parte nella versione originale in inglese, spesso messa in scena da compagnie impegnate in grandi tour internazionali, e in parte in versioni tradotte nelle diverse lingue. La versione cinematografica mantenne le tematiche presentate nel musical, come l’interesse per questioni sociali e razziali e le lunghe sequenze danzate. Il film del 1961 diretto da Jerome Robbins con Robert Wise ottenne 10 Premi Oscar tra cui quello assegnato per la prima volta ad un’attrice latinoamericana, Rita Moreno. West Side Story racconta la contrastata storia d’amore tra Tony e Maria, due giovani appartenenti a mondi completamente diversi, e le rivalità tra due bande di adolescenti che si contendono il predominio sul quartiere dell’Upper West Side: gli Sharks, composta da immigrati portoricani, e i Jets, una gang di ragazzi nativi bianchi. In questo clima di odio e intolleranza, Tony, un ex Jets e miglior amico del loro capo, Riff, si innamora di Maria, la sorella di Bernardo, il leader degli Sharks. Musiche Leonard Bernstein, orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, libretto Arthur Laurents, liriche Stephen Sondheim, coreografie originali Billy Mitchell, originariamente coreografato da Jerome Robbins, Luca Gaudiano nel ruolo di Tony, Natalia Scarpolini nel ruolo di Maria. Produzione Peep Arrow Entertainment. Prevendita in corso alla biglietteria del teatro dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; la cassa è aperta anche un'ora prima dello spettacolo; online su Ticketone; punti vendita del Circuito BoxOfficeToscana. Maurizio Costanzo