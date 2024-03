Firenze, una giornata dedicata ai cani tra shooting fotografici, yoga e consulenze

Firenze, 22 marzo 2024 – In posa davanti all’obiettivo, per uno scatto indimenticabile con il proprio amico a quattro zampe, o in completo relax circondati da tenerissimi cuccioli, per una lezione di puppy yoga. International Motors, gruppo automobilistico con esperienza pluriennale nei marchi premium e non solo, chiama a raccolta proprietari di cani e amanti degli animali, per una giornata a tema di pura felicità.

L’appuntamento è per sabato 23 marzo, dalle 9 alle 13, nella sede di International Motors a Firenze, in via Curzio Malaparte 10, dove saranno organizzate due classi di puppy yoga per regalare momenti di relax, coccole e sorrisi insieme agli amici pelosetti dell’associazione “Puppy Yoga Toscana”. Le classi saranno strutturate per soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti ai praticanti esperti, ed inizieranno con una sessione di yoga guidata da un istruttore che proseguirà con l’arrivo dei cuccioli dell’associazione, i quali inviteranno i partecipanti a giocare e interagire con loro durante la pratica.

Chi non parteciperà alle lezioni di yoga potrà comunque prendere parte alle tante attività organizzate nel corso della giornata: dal servizio fotografico per immortalare momenti indimenticabili con il proprio amico a quattro zampe, alla degustazione del gustoso gelato per cani “Pet Power”, offerto dall’omonima start-up che ha ideato un corner denominato “Pet Bar” composto da un bar mobile per cani, in cui vengono servite coppette di mousse di yogurt senza lattosio e senza zuccheri golosissime e salutari. Sarà inoltre possibile effettuare i test drive delle vetture di International Motors e godere di particolari agevolazioni sugli accessori Jaguar Land Rover. Restando in tema di degustazioni, previsti anche una serie di assaggi per cani offerti dall’azienda Hygge Dog, realtà che produce pet food eco-friendly, con croccantini composti da ingredienti 100% italiani contenuti all’interno di un packaging riciclabile.

Spazio infine all’educazione, con la presenza di due istruttori cinofili certificati, uno dedicato alla pet therapy per bambini e l’altro ad una serie di sessioni di consulenza one to one. “Questo appuntamento segna l’avvio di un percorso di collaborazione con alcune delle realtà coinvolte, che ci porterà ad offrire una custumer experience totalmente pet friendly – spiega Valentina De Santis, General Manager di International Motors. – Abbiamo infatti deciso di mettere al centro del nostro servizio non soltanto le persone, ma anche i loro amici a quattro zampe, che sono una parte fondamentale della famiglia. Ogni cliente che varcherà l’ingresso di una concessionaria International Motors troverà ad aspettarlo una pet lounge dove far rilassare il suo animale d’affezione, oltre a una serie di gadget e omaggi che lo aiuteranno a farlo sentire a suo agio. Da noi i cani sono i benvenuti e vogliamo coinvolgerli con un’accoglienza ad hoc”. Per prenotarsi alle lezioni di puppy yoga e ricevere ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 055.3793801 o 3450529873, oppure inviare una mail a [email protected]. Maurizio Costanzo