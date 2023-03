Firenze, un weekend all'insegna del Gusto Toscano tra prodotti tipici e degustazioni

Il conventino

Firenze, 14 marzo 2023 - Quando il meglio dell’enogastronomia incontra le eccellenze artigiane nasce “Il Gusto Toscano”. Il 18 e 19 marzo torna al Conventino fuori le Mura (via Giano della Bella 20) l’evento gratuito organizzato da Artex, in collaborazione con PromoWine e il Conventino Caffè Letterario, con il sostegno di Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e Officina Creativa (in collaborazione con il Comune di Firenze), dedicato all’artigianato agroalimentare di qualità, “al buono al bello e al fatto bene”. Sarà una versione primaverile della manifestazione, dopo il successo di quella invernale lo scorso dicembre.



Il weekend offrirà un cartellone di eventi gratuiti e quasi 30 aziende tra cantine, produttori di specialità culinarie tradizionali e particolari, e idee regalo “no stress” a km zero. Tra le botteghe e i laboratori degli artigiani di Officina Creativa ci saranno spazi dedicati alle aziende selezionate che faranno vendita di prodotti di qualità del nostro territorio, nel chiostro ci sarà un'area ristoro con i piatti e i prodotti tradizionali toscani.

Per tutti i due giorni si susseguiranno masterclass, degustazioni, show cooking e presentazioni, tra cui due degustazioni guidate a cura di Leonardo Romanelli dei vini delle cantine delle aziende presenti con lo stand, una degustazione a cura di Paolo Bini di distillati e vini dolci accompagnati dalle cioccolate del Maestro Artigiano Pistocchi, due corsi di avvicinamento al vino a cura di Barbara Babi Tedde, uno show cooking a cura del giovane chef Giacomo che svelerà i segreti della pasta fresca e di alcune ricette originali anti spreco semplici da eseguire, assaggi di dolci tipici senesi a cura della giornalista Stefania Pianigiani, autrice del libro “Siena, la grande dolcezza. Ricette dei dolci tradizionali senesi” che verrà presentato durante l'evento, degustazione di gin artigianali a cura di Bruno Signorini e Duccio Benvenuti della distilleria Gli Spiriti del Bosco, accompagnata dalla presentazione del libro omonimo, una masterclass sull’alga spirulina a cura di Federico Oggioni di Spirulina Becagli. Sarà presente anche Anag-Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa per dare consigli e indicazioni.



Gli eventi sono gratuiti, visti i posti limitati la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 17 marzo contattando Artex (tel, 055 570627 email, [email protected]). Nei pomeriggi del 18 e del 19, presso il Conventino Caffè Letterario, sarà possibile gustare vari tipi di cioccolate calde prodotte per l’occasione e la birra del Birrificio Fratelli Casalini; il sabato sera la cena sarà animata da musica jazz dal vivo a cura di Harry's Jazz Combo .

“Con Il Gusto Toscano vogliamo far conoscere e far apprezzare i prodotti dell’artigianato della tradizione agroalimentare toscana, che sono il risultato della cultura e della tradizione del territorio e del saper fare degli artigiani, veri e propri creatori e interpreti del gusto toscano” afferma Elisa Guidi, coordinatrice di Artex L’orario di accesso dei visitatori sarà sabato 18 marzo dalle ore 11 alle 21 e domenica 19 marzo dalle 11 alle 20. Per informazioni e prenotazioni: Artex tel. 055570627 https://www.artex.firenze.it [email protected] www.thetuscantaste.it.