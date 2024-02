Firenze, ultimo giorno per visitare la mostra ‘Romeo&Giulietta’ alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 24 febbraio 2024 – Il 25 febbraio è l’ultimo giorno alla Fondazione Zeffirelli in piazza San Firenze per ammirare, dalle ore 10 alle 18, la mostra Romeo&Giulietta, i costumi da Oscar di Danilo Donati dal film del 1968 di Franco Zeffirrelli, in cartellone dal 16 gennaio con enorme successo di pubblico e critica. L’allestimento, voluto dal presidente della Fondazione Zeffirelli, Pippo Zeffirelli con il direttore della Fondazione Cerratelli Diego Fiorini, ha previsto oltre trenta costumi originali indossati durante le riprese del film Romeo and Juliet del 1968 diretto da Franco Zeffirelli con Olivia Hussey e Leonard Whiting. Una vasta collezione: oltre agli abiti iconici deli protagonisti sono infatti esposti i costumi indossati dalla balia, dai genitori e dagli amici e rivali ben presenti nella tragedia e nella trasposizione cinematografica. Gli abiti esposti rendono omaggio al grande Maestro costumista Danilo Donati che li realizzò unendo sapientemente lo stile e le linee classiche dell’epoca a materiali moderni, dando vita agli ineguagliabili costumi che gli valsero l’Oscar. I costumi furono infatti premiati nel 1968 con il Nastro d’Argento, il British Academy Film Award e l’Academy Award “Oscar”. Ultimo giorno oggi: proprio da non perdere.