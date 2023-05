Firenze, torna l’evento dedicato allo skate

Firenze, 18 maggio 2023 – Domenica 21 maggio dalle 9 alle 19 nello spazio Skatepark di Campo di Marte, Fortezza Asd per la Federazione Italiana Sport Rotellistici con il supporto di Sport e Salute e Dipartimento dello Sport rinnovano l’appuntamento con l’evento di Skate dedicato a bambine, ragazze e donne dopo l’edizione del 2021.

Fortezza Asd, associazione molto conosciuta nel mondo dello skateboard, per l’organizzazione di varie edizioni del Florence Open Skate, e del Meet and Skate, organizza un meeting per ragazze, donne e persone non-binary, aperto a tutte le età e livelli per imparare e migliorare loro abilità con attività didattica e laboratori sullo skateboarding: un’occasione per condividere e promuovere i valori dello skate e della cultura urbana tra le ragazze.

L’evento, patrocinato dal Comune di Firenze, fa parte di una serie di quattro appuntamenti che si svolgeranno in altre tre città italiane (Cesena, Brescia e Roma) e prevede anche la presenza di artisti e Dj che faranno da cornice creativa all’attività delle skaters. L’edizione di quest’anno è di più ampio respiro in quanto legata ad un progetto di 6 mesi (da ottobre a marzo) di lezioni gratuite dedicate ad allieve dai 5 anni in su, le lezioni sono iniziate il 7 di aprile ed hanno registrato una larghissima adesione.

All’evento sarà presente anche una rappresentanza del network internazionale Longboard Girls Crew che si occupa di promuovere i valori dello skate tra le ragazze soprattutto in aree disagiate del mondo facendone un mezzo di aggregazione, inclusione e riscatto sociale e di cui una componente della crew è una delle ambasciatrici per l’Italia.

Fortezza Asd, che già ha messo sulla tavola centinaia di ragazzi con la sua scuola federale metterà a disposizione delle ragazze istruttori qualificati per migliorare le loro capacità sulla tavola e coinvolgerle con approfondimenti tecnici e culturali di questo mondo.

Non mancheranno talks su cosa significa essere ‘una skater’ rompendo gli stereotipi che nell’immaginario collettivo mostrano sullo skate spesso solo ragazzi ma anche su come lo skate incarni per tutti coloro che lo praticano senza distinzione di genere profondi valori di inclusione, superamento delle diversità, riscatto sociale e cambiamento.

Le attività di Fortezza si svolgono, oltre che in varie location fiorentine, prevalentemente allo Skatepark di campo di Marte area che a breve si presume sarà interessata da notevoli cambiamenti nell’ottica della ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. L’evento sarà quindi una ulteriore occasione per mostrare alle istituzioni cittadine - che comunque hanno sempre sostenuto le attività di skate - quanto questo ‘sport’ sia diffuso e praticato e necessiti di più spazi e impianti di rilevanza nazionale visto che inserito già dalla scorsa edizione alle Olimpiadi.